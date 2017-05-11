Отборе проб сыворотки крови крупного рогатого скота в Пензенской области для лабораторного диагностического исследования на ящур

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 30.12.2016 года №1004 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2017 год» отдел государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области направил в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 200 проб сыворотки крови крупного рогатого скота для лабораторного диагностического исследования на ящур.

Справка.

Ящур – опасная остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь многих видов животных, характеризующаяся лихорадкой, слюнотечением, афтозно-эрозийными поражениями слизистой оболочки языка и ротовой полости, кожи носового зеркальца, конечностей, молочных желез, миокардитом и миозитом при высокой смертности молодняка первых дней жизни. Ящуром от животных может заразиться и человек. У крупного рогатого скота инкубационный (скрытый) период 1-3 дня, но может быть от 12 часов до 7 дней, доходя в отдельных случаях до 14-21 дня.

В настоящее время ящур встречается во многих странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Последняя вспышка ящура в России была зафиксирована в 2005 году в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях в результате заноса его через территорию Монголии из Китая, где была эпизоотия ящура типа Азия-1.