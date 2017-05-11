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В Пензенской области устраняют последствия нарушений правил благоустройства
Сегодня в Пензе
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В Пензенской области устраняют последствия нарушений правил благоустройства, к оторые выявляются в ходе еженедельных объездов подведомственных территорий ответственными лицами. Соответствующее распоряжение Иван Белозерцев дал главам муниципальных образований месяц назад. Губернатор потребовал увеличить число трудящихся на этом участке бригад, а также призвал активнее работать с населением, побуждая жителей частного сектора заключать договоры на вывоз ТБО и благоустраивать территорию вокруг своих домовладений. В 20 населенных пунктах области идет ликвидация несанкционированных свалок, в 15 – демонтаж и ремонт бесхозяйных жилых домов, в 21 – вырубка сухостоя, в 6 населенных пунктах ведется благоустройство территорий родников. Губернатор назвал эту проблему особенно актуальной в Год экологии. «Нужно благоустроить родники, обновив их реестр. Власть должна знать, сколько их располагается в каждом из районов области, зафиксировать, в каком они состоянии, чтобы люди могли к ним подъехать, набрать воды. Возможно, привести родники в порядок удастся за счет внебюджетных источников», - отметил глава региона.
В Пензенской области устраняют последствия нарушений правил благоустройства, к оторые выявляются в ходе еженедельных объездов подведомственных территорий ответственными лицами.
Соответствующее распоряжение Иван Белозерцев дал главам муниципальных образований месяц назад. Губернатор потребовал увеличить число трудящихся на этом участке бригад, а также призвал активнее работать с населением, побуждая жителей частного сектора заключать договоры на вывоз ТБО и благоустраивать территорию вокруг своих домовладений.
В 20 населенных пунктах области идет ликвидация несанкционированных свалок, в 15 – демонтаж и ремонт бесхозяйных жилых домов, в 21 – вырубка сухостоя, в 6 населенных пунктах ведется благоустройство территорий родников. Губернатор назвал эту проблему особенно актуальной в Год экологии.
«Нужно благоустроить родники, обновив их реестр. Власть должна знать, сколько их располагается в каждом из районов области, зафиксировать, в каком они состоянии, чтобы люди могли к ним подъехать, набрать воды. Возможно, привести родники в порядок удастся за счет внебюджетных источников», - отметил глава региона.
Новость: Правительство Пензенской области 11 мая 2017
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