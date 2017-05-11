В Пензенской области устраняют последствия нарушений правил благоустройства, к оторые выявляются в ходе еженедельных объездов подведомственных территорий ответственными лицами.

Соответствующее распоряжение Иван Белозерцев дал главам муниципальных образований месяц назад. Губернатор потребовал увеличить число трудящихся на этом участке бригад, а также призвал активнее работать с населением, побуждая жителей частного сектора заключать договоры на вывоз ТБО и благоустраивать территорию вокруг своих домовладений.

В 20 населенных пунктах области идет ликвидация несанкционированных свалок, в 15 – демонтаж и ремонт бесхозяйных жилых домов, в 21 – вырубка сухостоя, в 6 населенных пунктах ведется благоустройство территорий родников. Губернатор назвал эту проблему особенно актуальной в Год экологии.

«Нужно благоустроить родники, обновив их реестр. Власть должна знать, сколько их располагается в каждом из районов области, зафиксировать, в каком они состоянии, чтобы люди могли к ним подъехать, набрать воды. Возможно, привести родники в порядок удастся за счет внебюджетных источников», - отметил глава региона.