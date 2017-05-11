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«Что такое ЗАГС?»
Сегодня в Пензе
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В территориальном отделе ЗАГС Нижнеломовского района Управления ЗАГС Пензенской области проведена экскурсия для учащихся на тему: . В завершении встречи представлена информация о возможности подачи электронной заявки на регистрацию акта гражданского состояния посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области.
В территориальном отделе ЗАГС Нижнеломовского района Управления ЗАГС Пензенской области проведена экскурсия для учащихся на тему: .
В завершении встречи представлена информация о возможности подачи электронной заявки на регистрацию акта гражданского состояния посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области.
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 11 мая 2017
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