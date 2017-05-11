«Что такое ЗАГС?»

В территориальном отделе ЗАГС Нижнеломовского района Управления ЗАГС Пензенской области проведена экскурсия для учащихся на тему: .

Начальник отдела ЗАГС познакомила школьников с вековой историей органов ЗАГС России. Ребята с огромным вниманием слушали, как в дореволюционное время производились записи в метрических книгах, а также познакомились с деятельностью современного ведомства. Особый интерес у учащихся вызвал рассказ о записях актов, хранящихся в архиве отдела, ведь именно здесь собрана семейная история почти каждого жителя района.

В завершении встречи представлена информация о возможности подачи электронной заявки на регистрацию акта гражданского состояния посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области.