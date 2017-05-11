Присяга кадетов

Им совсем немного лет, но полицейская форма для них уже стала привычной. Кадетские погоны ученики одиннадцатой пензенской школы носят с достоинством. А этот день стал поводом для гордости особой. Юные правоохранители принимали присягу.

Прилежно учиться, закалять волю и тело, достойно переносить трудности, быть честным.

Даша Иванова вначале просто хотела изучить правила дорожного движения. Но теперь всерьез хочет связать свою судьбу со службой в полиции.

Мы сегодня давали присягу, чтобы защищать свою родину, защищать людей. Быть честными, мужественными. Оказывать всем свою помощь.

В торжественную дату кадеты со своими старшими коллегами – на равных. Тех, кто дает торжественную клятву на верность закону, приветствуют и ветераны органов внутренних дел, и действующие сотрудники, и руководство региональной полиции.

В церемонии участвовали порядка тридцати кадетов. Также принимали участие представители ветеранской организации УВД по Пензенской области. Которые с большим удовольствием участвовали. Потому что любое такое мероприятие – вклад в патриотическое воспитание молодежи. Пока – это только дети маленькие, которые вступают на свой жизненный путь. Кто знает, возможно, в недалеком будущем, по окончанию школы, кто-то из них выберет профессию сотрудника органов внутренних дел. И продолжит службу по охране общественного порядка вместо нас.

Такую же присягу в этот день принесли учащиеся из школы № 19 в Пензе, а также кадеты из Бессоновки и Никольска.