|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
ОТКУП ЗА 170 ТЫСЯЧ
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В Октябрьском районе города Пензы двое братьев из Саратова совершили кражу из помещения шиномонтажа. Их отец, узнав, что на его ребят завели уголовное дело, решил спасти их при помощи денег.
«Потерпевшему предложил денежную сумму в размере 160 тысяч рублей, а свидетелю — 10 тысяч рублей», - комментирует начальник отдела №3 следственного управления УМВД России по г. Пензе, Николай Миронов.
За эти деньги свидетель и потерпевший должны были изменить свои показания и сообщить следствию, что кражи не было, а была совершена простая сделка купли-продажи.
«Деньги я взял, когда приехал в отдел полиции их отдал и рассказал, как всё было на самом деле», - рассказывает свидетель.
После того, как следствию стало известно о подкупе, денежные средства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
«В ходе допроса подозреваемый вину (подкуп свидетеля и потерпевшего с целью избежания уголовной ответственности своих сыновей) признал полностью», - комментирует начальник отдела №3 следственного управления УМВД России по г. Пензе, Николай Миронов.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru