ОТКУП ЗА 170 ТЫСЯЧ

В Октябрьском районе города Пензы двое братьев из Саратова совершили кражу из помещения шиномонтажа. Их отец, узнав, что на его ребят завели уголовное дело, решил спасти их при помощи денег.

«Потерпевшему предложил денежную сумму в размере 160 тысяч рублей, а свидетелю — 10 тысяч рублей», - комментирует начальник отдела №3 следственного управления УМВД России по г. Пензе, Николай Миронов.

За эти деньги свидетель и потерпевший должны были изменить свои показания и сообщить следствию, что кражи не было, а была совершена простая сделка купли-продажи.

«Деньги я взял, когда приехал в отдел полиции их отдал и рассказал, как всё было на самом деле», - рассказывает свидетель.

После того, как следствию стало известно о подкупе, денежные средства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

«В ходе допроса подозреваемый вину (подкуп свидетеля и потерпевшего с целью избежания уголовной ответственности своих сыновей) признал полностью», - комментирует начальник отдела №3 следственного управления УМВД России по г. Пензе, Николай Миронов.