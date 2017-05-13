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13 мая 2017 года на стадионе Первомайский состоится легкоатлетическая эстафета
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13 мая 2017 года на стадионе Первомайский состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Отличника физической культуры Г.П. Мурашкина. В 2017 году эстафета будет проводиться в 52 раз. В легкоатлетической эстафете принимают участие смешанные команды общеобразовательных учреждений города Пензы, составленных из учащихся 1-7 классов. Маршрут эстафеты состоит из 12 этапов, пролегающих по территории комплексного стадиона «Первомайский». Команды, занявшие в эстафете с 1 по 3 места, раздельно среди школ с численностью учащихся до 500 человек и свыше 500 человек, награждаются грамотами, кубками Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и спортивным инвентарем. Участники команд-победительниц и команд призеров награждаются грамотами и медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Торжественная церемония открытия в 10.00.
13 мая 2017 года на стадионе Первомайский состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Отличника физической культуры Г.П. Мурашкина.
В 2017 году эстафета будет проводиться в 52 раз. В легкоатлетической эстафете принимают участие смешанные команды общеобразовательных учреждений города Пензы, составленных из учащихся 1-7 классов.
Маршрут эстафеты состоит из 12 этапов, пролегающих по территории комплексного стадиона «Первомайский».
Команды, занявшие в эстафете с 1 по 3 места, раздельно среди школ с численностью учащихся до 500 человек и свыше 500 человек, награждаются грамотами, кубками Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и спортивным инвентарем. Участники команд-победительниц и команд призеров награждаются грамотами и медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
Торжественная церемония открытия в 10.00.
Новость: Администрация города Пензы 11 мая 2017
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