13 мая 2017 года на стадионе Первомайский состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Отличника физической культуры Г.П. Мурашкина.

В 2017 году эстафета будет проводиться в 52 раз. В легкоатлетической эстафете принимают участие смешанные команды общеобразовательных учреждений города Пензы, составленных из учащихся 1-7 классов.

Маршрут эстафеты состоит из 12 этапов, пролегающих по территории комплексного стадиона «Первомайский».

Команды, занявшие в эстафете с 1 по 3 места, раздельно среди школ с численностью учащихся до 500 человек и свыше 500 человек, награждаются грамотами, кубками Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и спортивным инвентарем. Участники команд-победительниц и команд призеров награждаются грамотами и медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

Торжественная церемония открытия в 10.00.

