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Какая капуста вам нужна?
Сегодня в Пензе
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Посевная в самом разгаре, и у дачников дел невпроворот. Все подоконники заставлены разнообразной рассадой, которая дожидается своего часа. Для рассады капусты в домашних условиях не многие огородники могут отыскать местечко. Как же быть? Можно посеять капусту в парник, можно прямо в грунт. Как выбрать сорта капусты белокочанной, чем они отличаются друг от друга, и на что обратить внимание при выборе – поговорим об этом. Какие сорта бывают, и чем они отличаются Прежде чем выбрать сорт капусты, необходимо решить, для чего именно она вам нужна: для раннего использования в свежем виде, для засолки и консервации или для длительного хранения. Ранние сорта Капуста ранних сортов не отличается особой урожайностью и пригодна лишь для употребления в пищу в свежем виде. Её кочаны вырастают некрупными и достаточно рыхлыми, а перерастая, они обычно растрескиваются. Но хотя для переработки и длительного хранения такая капуста не годится, заменить её невозможно, ведь созревает она всего за 60 – 80 дней после высадки рассады в грунт. Наиболее популярные ранние сорта: «Золотой гектар», «Зора», «Росава», «Ярославна», «Находка», среди гибридов: «Алладин», «Вестри», «Дельфи», «Трансфер», «Фараон», «Экспресс». Средние сорта Их условно делят на среднеранние, среднеспелые и среднепоздние, они являются чем-то промежуточным между капустой ранних и поздних сортов. В сравнении с первыми они урожайнее, имеют более плотный кочан, но не столь нежны на вкус и созревают значительно дольше: от высадки рассады в грунт до уборки проходит 85 – 120 дней. Поздним сортам средние уступают в урожайности и продолжительности хранения. Неоспоримое преимущество средних сортов – возможность использования для последующей переработки: квашения, консервирования и так далее. К числу самых популярных среднеспелых сортов капусты относятся: «Подарок», «Слава 1305», «Столичная», «Белорусская 455», «Брауншвейгская». Среди гибридов можно выделить «Мегатон», «Менза», «Ринда», «Ганнибал», «Гермес» и другие. Поздние сорта Эти – самые урожайные. К тому же они обладают отличными вкусовыми качествами и меньше, чем остальные, склонны к накапливанию нитратов, а значит, наиболее безопасны для нашего здоровья. Они пригодны как для использования в свежем виде, так и для переработки. Отличаясь повышенной лёжкостью, капуста поздних сортов при правильном хранении спокойно остается свежей до следующего сезона. Правда, и созревает она достаточно долго: от высадки ее рассады в грунт до уборки урожая проходит более 130 дней. Наиболее популярны среди позднеспелых сортов капусты: «Каменка», «Бирюза плюс», «Халиф», «Сахарная голова», «Белоснежка»; среди гибридов: «Арос», «Бартоло», «Экстра», «Леннокс». Районированные сорта всегда лучше Какие бы сорта капусты вы ни выбрали в конечном итоге: поздние, ранние или среднеспелые, – старайтесь всегда отдавать предпочтение районированным. Всё дело в том, что в каждом регионе и даже области погодные условия различны, и те сорта, которые прекрасно растут, допустим, в одной области, будут менее продуктивны в другой, и наоборот. Благодаря посадке районированных сортов, вы гарантированно сможете получить максимальный урожай качественных кочанов капусты, ведь эти сорта выведены с учетом условий конкретной местности. Новинки, включенные в Госреестр селекционных достижений: - ранние сорта: «Малахит», «Чамп», «Чекмейт»; - среднеранние: «Фреско»; - средние: «Рамада», «Тобия»; - среднепоздний: «Агрессор», «Кандела», «Харрикейн»; - поздний: «Атрия», «Саратога», «Тайфун», «Юбилей». Допуск сортов к использованию (производство и торговля) осуществляется по 12 регионам РФ, а сортов для защищённого грунта ещё и по 7 световым зонам. Любителям-овощеводам полезно знать, к какому региону отнесена их область, край, республика. Это поможет ориентироваться при выборе сортов для возделывания в местных климатических условиях, поскольку это регионы, по которым осуществляется районирование. Пензенская область и Республика Мордовия относятся к 7 средневолжскому региону использования. С 10 февраля 2016 года по 7 февраля 2017 года в Госреестр включено 1178 новых сортов, расширено использование 212 сортов, сокращено использование 43 сортов, исключено из Госреестра 164 сорта. В соответствии с Федеральным законом «О семеноводстве», нахождение сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, даёт право размножать, ввозить на территорию Российской Федерации при соблюдении требований законодательства в сфере карантина растений и реализовывать в соответствующих регионах семена и посадочный материал сорта. Семенные посевы (насаждения) данных сортов подлежат апробации, а на семена выдается сертификат, удостоверяющий их сортовую принадлежность, происхождение и качество.
Посевная в самом разгаре, и у дачников дел невпроворот. Все подоконники заставлены разнообразной рассадой, которая дожидается своего часа. Для рассады капусты в домашних условиях не многие огородники могут отыскать местечко. Как же быть? Можно посеять капусту в парник, можно прямо в грунт. Как выбрать сорта капусты белокочанной, чем они отличаются друг от друга, и на что обратить внимание при выборе – поговорим об этом.
Какие сорта бывают, и чем они отличаются
Прежде чем выбрать сорт капусты, необходимо решить, для чего именно она вам нужна: для раннего использования в свежем виде, для засолки и консервации или для длительного хранения.
Ранние сорта
Капуста ранних сортов не отличается особой урожайностью и пригодна лишь для употребления в пищу в свежем виде. Её кочаны вырастают некрупными и достаточно рыхлыми, а перерастая, они обычно растрескиваются. Но хотя для переработки и длительного хранения такая капуста не годится, заменить её невозможно, ведь созревает она всего за 60 – 80 дней после высадки рассады в грунт.
Наиболее популярные ранние сорта: «Золотой гектар», «Зора», «Росава», «Ярославна», «Находка», среди гибридов: «Алладин», «Вестри», «Дельфи», «Трансфер», «Фараон», «Экспресс».
Средние сорта
Их условно делят на среднеранние, среднеспелые и среднепоздние, они являются чем-то промежуточным между капустой ранних и поздних сортов. В сравнении с первыми они урожайнее, имеют более плотный кочан, но не столь нежны на вкус и созревают значительно дольше: от высадки рассады в грунт до уборки проходит 85 – 120 дней. Поздним сортам средние уступают в урожайности и продолжительности хранения.
Неоспоримое преимущество средних сортов – возможность использования для последующей переработки: квашения, консервирования и так далее. К числу самых популярных среднеспелых сортов капусты относятся: «Подарок», «Слава 1305», «Столичная», «Белорусская 455», «Брауншвейгская». Среди гибридов можно выделить «Мегатон», «Менза», «Ринда», «Ганнибал», «Гермес» и другие.
Поздние сорта
Эти – самые урожайные. К тому же они обладают отличными вкусовыми качествами и меньше, чем остальные, склонны к накапливанию нитратов, а значит, наиболее безопасны для нашего здоровья. Они пригодны как для использования в свежем виде, так и для переработки.
Отличаясь повышенной лёжкостью, капуста поздних сортов при правильном хранении спокойно остается свежей до следующего сезона. Правда, и созревает она достаточно долго: от высадки ее рассады в грунт до уборки урожая проходит более 130 дней. Наиболее популярны среди позднеспелых сортов капусты: «Каменка», «Бирюза плюс», «Халиф», «Сахарная голова», «Белоснежка»; среди гибридов: «Арос», «Бартоло», «Экстра», «Леннокс».
Районированные сорта всегда лучше
Какие бы сорта капусты вы ни выбрали в конечном итоге: поздние, ранние или среднеспелые, – старайтесь всегда отдавать предпочтение районированным. Всё дело в том, что в каждом регионе и даже области погодные условия различны, и те сорта, которые прекрасно растут, допустим, в одной области, будут менее продуктивны в другой, и наоборот. Благодаря посадке районированных сортов, вы гарантированно сможете получить максимальный урожай качественных кочанов капусты, ведь эти сорта выведены с учетом условий конкретной местности.
Новинки, включенные в Госреестр селекционных достижений:
- ранние сорта: «Малахит», «Чамп», «Чекмейт»;
- среднеранние: «Фреско»;
- средние: «Рамада», «Тобия»;
- среднепоздний: «Агрессор», «Кандела», «Харрикейн»;
- поздний: «Атрия», «Саратога», «Тайфун», «Юбилей».
Допуск сортов к использованию (производство и торговля) осуществляется по 12 регионам РФ, а сортов для защищённого грунта ещё и по 7 световым зонам.
Любителям-овощеводам полезно знать, к какому региону отнесена их область, край, республика. Это поможет ориентироваться при выборе сортов для возделывания в местных климатических условиях, поскольку это регионы, по которым осуществляется районирование. Пензенская область и Республика Мордовия относятся к 7 средневолжскому региону использования.
С 10 февраля 2016 года по 7 февраля 2017 года в Госреестр включено 1178 новых сортов, расширено использование 212 сортов, сокращено использование 43 сортов, исключено из Госреестра 164 сорта.
В соответствии с Федеральным законом «О семеноводстве», нахождение сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, даёт право размножать, ввозить на территорию Российской Федерации при соблюдении требований законодательства в сфере карантина растений и реализовывать в соответствующих регионах семена и посадочный материал сорта. Семенные посевы (насаждения) данных сортов подлежат апробации, а на семена выдается сертификат, удостоверяющий их сортовую принадлежность, происхождение и качество.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 11 мая 2017
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