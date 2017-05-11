Пензенская детская железная дорога откроет 32-й летний сезон 14 мая

Торжественное открытие очередного сезона работы Пензенской детской железной дороги состоится в 9:30 (МСК) 14 мая 2017 года. В мероприятии примут участие руководители Куйбышевской магистрали, городской и районной администраций, ветераны отрасли.

По сложившейся традиции открытие сезона начнется с торжественного построения нынешних воспитанников «малой» магистрали и ее выпускников. После окончания торжественной части состоится праздничный рейс по маршруту от станции Пионерская до станции Сосновка.

В день открытия состав под управлением юных железнодорожников совершит 7 рейсов. В дальнейшем детская железная дорога будет работать четыре дня в неделю (по средам, четвергам, субботам и воскресениям) с 10:00 до 16:00 (МСК) на протяжении всего лета. За это время около 300 пензенских школьников на практике освоят полученные теоретические знания, а в путешествие по магистрали отправятся более 7 тысяч жителей и гостей города.