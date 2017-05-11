|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензенской области яровой сев проведен на площади 572,2 тыс. гектаров
Сегодня в Пензе
|
По оперативной информации агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области аграриями региона проведен яровой сев на площади 572,2 тыс. гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые сельхозкультуры посеяны на площади 268,8 тыс. гектаров. Технические культуры посеяны на площади 243,4 тыс. гектаров. В Пензенской области сахарная свекла посеяна на площади 53,2 тыс. гектаров, посевы подсолнечника занимают 157,8 тыс. гектаров. Напомним, что в текущем году сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит провести яровой сев на площади 914,5 тыс. гектаров, технические культуры займут площадь в 383,2 тыс. гектаров.
По оперативной информации агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области аграриями региона проведен яровой сев на площади 572,2 тыс. гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые сельхозкультуры посеяны на площади 268,8 тыс. гектаров. Технические культуры посеяны на площади 243,4 тыс. гектаров. В Пензенской области сахарная свекла посеяна на площади 53,2 тыс. гектаров, посевы подсолнечника занимают 157,8 тыс. гектаров.
Напомним, что в текущем году сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит провести яровой сев на площади 914,5 тыс. гектаров, технические культуры займут площадь в 383,2 тыс. гектаров.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 11 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru