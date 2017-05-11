В Пензенской области яровой сев проведен на площади 572,2 тыс. гектаров

По оперативной информации агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области аграриями региона проведен яровой сев на площади 572,2 тыс. гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые сельхозкультуры посеяны на площади 268,8 тыс. гектаров. Технические культуры посеяны на площади 243,4 тыс. гектаров. В Пензенской области сахарная свекла посеяна на площади 53,2 тыс. гектаров, посевы подсолнечника занимают 157,8 тыс. гектаров.

Напомним, что в текущем году сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит провести яровой сев на площади 914,5 тыс. гектаров, технические культуры займут площадь в 383,2 тыс. гектаров.