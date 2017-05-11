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Предприниматели региона приглашаются на «День открытых дверей» в МФЦ
Сегодня в Пензе
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12 мая, в Многофункциональном центре, расположенном по адресу г. Пенза на ул. Богданова 63а, пройдет «День открытых дверей» по вопросам оказания услуг для малого и среднего предпринимательства. В настоящее время на базе Многофункциональных центров региона реализуется проект «МФЦ для бизнеса», в рамках которого в муниципальных образованиях создаются окна по оказанию услуг для предпринимателей. На данный момент в МФЦ региона оказывается более 300 видов услуг федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также услуг коммерческих организаций по развитию малого и среднего предпринимательства. В ходе «Дня открытых дверей» каждый предприниматель сможет получить консультацию по основным направлениям: «Открытие собственного бизнеса», «Финансово-кредитные меры поддержки», «Земельно-имущественные правоотношения», «Отчетность об осуществлении деятельности», «Лицензирование и стандартизация». Мероприятие состоится в Многофункциональном центре по адресу г. Пенза ул. Богданова 63а, начало в 11:00.
12 мая, в Многофункциональном центре, расположенном по адресу г. Пенза на ул. Богданова 63а, пройдет «День открытых дверей» по вопросам оказания услуг для малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время на базе Многофункциональных центров региона реализуется проект «МФЦ для бизнеса», в рамках которого в муниципальных образованиях создаются окна по оказанию услуг для предпринимателей.
На данный момент в МФЦ региона оказывается более 300 видов услуг федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также услуг коммерческих организаций по развитию малого и среднего предпринимательства.
В ходе «Дня открытых дверей» каждый предприниматель сможет получить консультацию по основным направлениям: «Открытие собственного бизнеса», «Финансово-кредитные меры поддержки», «Земельно-имущественные правоотношения», «Отчетность об осуществлении деятельности», «Лицензирование и стандартизация».
Мероприятие состоится в Многофункциональном центре по адресу г. Пенза ул. Богданова 63а, начало в 11:00.
Новость: Министерство экономики Пензенской области 11 мая 2017
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