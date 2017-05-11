В Каменском районе местный житель обвиняется в убийстве женщины

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, днем 7 мая текущего года подозреваемый пришел в гости к женщине, проживавшей в частном доме в селе Андреевка Каменского района. После распития спиртного хозяйка квартиры стала высказывать в адрес гостя оскорбления относительно его мужских качеств. В ответ подозреваемый схватил нож и нанес женщине, лежавшей на кровати не менее четырех ножевых ранений в грудную клетку. От полученных травм 53-летняя потерпевшая скончалась в больнице в тот же день.

В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.