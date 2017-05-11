|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Каменском районе местный житель обвиняется в убийстве женщины
Сегодня в Пензе
|
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, днем 7 мая текущего года подозреваемый пришел в гости к женщине, проживавшей в частном доме в селе Андреевка Каменского района. После распития спиртного хозяйка квартиры стала высказывать в адрес гостя оскорбления относительно его мужских качеств. В ответ подозреваемый схватил нож и нанес женщине, лежавшей на кровати не менее четырех ножевых ранений в грудную клетку. От полученных травм 53-летняя потерпевшая скончалась в больнице в тот же день. В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, днем 7 мая текущего года подозреваемый пришел в гости к женщине, проживавшей в частном доме в селе Андреевка Каменского района. После распития спиртного хозяйка квартиры стала высказывать в адрес гостя оскорбления относительно его мужских качеств. В ответ подозреваемый схватил нож и нанес женщине, лежавшей на кровати не менее четырех ножевых ранений в грудную клетку. От полученных травм 53-летняя потерпевшая скончалась в больнице в тот же день.
В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 11 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru