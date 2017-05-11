Семейный дуэт  

Второй год подряд в столице Мордовии проходит фольклорный фестиваль-конкурс «Предания старины». В прошлом году конкурс был всероссийским, а в этом году принял статус международный.

«В прошлом году я участвовала вместе с ансамблем «Славяне», тогда мы заняли гран-при. В этом году было жюри из Прибалтики, а также приезжал коллектив из Таллина»,-рассказала солистка городского центра русской вокальной культуры и ансамбля «Старгород», Татьяна Стаильская.

Обычная семейная поездка в Саранск принесла для Татьяны и Анны Стаильских неожиданную, но очень приятную победу в международном конкурсе.

«Мы не планировали заранее поехать просто решили провести выходные дни в Саранске, а это как раз совпало с проведением конкурса. Мы подали заявку и неожиданно заняли 1 место»,-поделилась Татьяна Стаильская.

Первоначально победный номер Татьяна и Анна ставили для студенческой весны в Пензенском Государственном Университете архитектуры и строительства и тогда даже не могли подумать, что именно он принесёт им победу.

«Идея появилась, когда мы готовились к студенческой весне, там мы выиграли, а потом так получилось, что мы поехали на фестиваль. Было очень волнительно выступать среди профессионалов из разных коллективов, но очень интересно»,-поделилась студентка ПГУАС Анна Стаильская.

За победу в номинации «малая форма дуэт» Стаильских наградили дипломами и памятными подарками.

«Конкурс проходил под игидой мордовского общества, поэтому символом стала деревянная игрушка»,-добавила Татьяна Стаильская.

Также Пензенскую область представляли ещё 3 коллектива, которые достойно показали себя на конкурсе и заняли призовые места.