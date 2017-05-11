Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 11 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Семейный дуэт  
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Второй год подряд в столице Мордовии проходит фольклорный фестиваль-конкурс «Предания старины». В прошлом году конкурс был всероссийским, а в этом году принял статус международный.

«В прошлом году я участвовала вместе с ансамблем «Славяне», тогда мы заняли гран-при. В этом году было жюри из Прибалтики, а также приезжал коллектив из Таллина»,-рассказала солистка городского центра русской вокальной культуры и ансамбля «Старгород», Татьяна Стаильская.

Обычная семейная поездка в Саранск принесла для Татьяны и Анны Стаильских неожиданную, но очень приятную победу в международном конкурсе.

«Мы не планировали заранее поехать просто решили провести выходные дни в Саранске, а это как раз совпало с проведением конкурса. Мы подали заявку и неожиданно заняли 1 место»,-поделилась Татьяна Стаильская.

Первоначально победный номер Татьяна и Анна ставили для студенческой весны в Пензенском Государственном Университете архитектуры и строительства и тогда даже не могли подумать, что именно он принесёт им победу.

«Идея появилась, когда мы готовились к студенческой весне, там мы выиграли, а потом так получилось, что мы поехали на фестиваль. Было очень волнительно выступать среди профессионалов из разных коллективов, но очень интересно»,-поделилась студентка ПГУАС Анна Стаильская.   

За победу в номинации «малая форма дуэт» Стаильских наградили дипломами и памятными подарками.

«Конкурс проходил под игидой мордовского общества, поэтому символом стала деревянная игрушка»,-добавила Татьяна Стаильская.

Также Пензенскую область представляли ещё 3 коллектива, которые достойно показали себя на конкурсе и заняли призовые места.

Новость: Валерия Митякина 11 мая 2017
2017-05-11
Семейный дуэт  
Татьяна Стаильская и её дочь вернулись домой с победой
 
2017-05-11
В Каменском районе местный житель обвиняется в убийстве женщины
 Следственный комитет РФ по Пензенской области
 
2017-05-11
Предприниматели региона приглашаются на «День открытых дверей» в МФЦ
 В настоящее время на базе Многофункциональных центров региона реализуется проект «МФЦ для бизнеса»
 
2017-05-11
В Пензенской области яровой сев проведен на площади 572,2 тыс. гектаров
 По оперативной информации агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области
 
2017-05-11
Пензенская детская железная дорога откроет 32-й летний сезон 14 мая
 По сложившейся традиции открытие сезона начнется с торжественного построения нынешних воспитанников «малой» магистрали
 
2017-05-11
Какая капуста вам нужна?
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-11
13 мая 2017 года на стадионе Первомайский состоится легкоатлетическая эстафета
 Эстафета памяти Мурашкина
 
2017-05-11
ОТКУП ЗА 170 ТЫСЯЧ
Отец ради своих сыновей пошёл на преступление
 
2017-05-11
Присяга кадетов
Юные полицейские дали торжественное обещание
 
2017-05-11
«Что такое ЗАГС?»
 В территориальном отделе ЗАГС Нижнеломовского района Управления ЗАГС Пензенской области проведена экскурсия для учащихся
 
2017-05-11
В Пензенской области устраняют последствия нарушений правил благоустройства
 По поручению губернатора в Пензенской области идет работа по устранению недостатков в благоустройстве населенных пунктов
 
2017-05-11
Отборе проб сыворотки крови крупного рогатого скота в Пензенской области для лабораторного диагностического исследования на ящур
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-11
За три первых месяца текущего года объём налоговых сборов в регионе более чем на 25 % превысил показатель аналогичного периода 2016 года
 Помимо этого, почти в полтора раза больше в бюджет направлено по линии транспортного налога
 
2017-05-11
Минприроды России предложило региональным властям внедрять раздельный сбор опасных отходов
 Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
 
2017-05-11
Работа сообща
Сотрудники ГИБДД и представители Общероссийского народного фронта проверили качество дорог в Белинском районе
 

Новости партнеров
 
На сайте: 25ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru