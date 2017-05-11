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Состоялся личный прием заместителя главы администрации города Пензы Ирины Ширшиной
Сегодня в Пензе
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Ирина Владимировна курирует земельные и градостроительные вопросы, поэтому на ее приемах всегда многолюдно. Так, житель города Заречного хотел оформить земельный участок в СНТ «Пригородное». Семья переселенцев с улицы Аустрина попросила предоставить земельный участок под металлический гараж. Жительнице улицы Ворошилова нужно разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома. Пензенцу хотелось бы заменить выделенный земельный участок на другой, семья запланировала построить жилой дом на улице Зеленодольской.
Ирина Владимировна курирует земельные и градостроительные вопросы, поэтому на ее приемах всегда многолюдно. Так, житель города Заречного хотел оформить земельный участок в СНТ «Пригородное». Семья переселенцев с улицы Аустрина попросила предоставить земельный участок под металлический гараж.
Жительнице улицы Ворошилова нужно разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома. Пензенцу хотелось бы заменить выделенный земельный участок на другой, семья запланировала построить жилой дом на улице Зеленодольской.
Новость: Администрация города Пензы 12 мая 2017
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