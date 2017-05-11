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 Пятница, 12 мая 2017
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Состоялся личный прием заместителя главы администрации города Пензы Ирины Ширшиной
Сегодня в Пензе
 

Ирина Владимировна курирует земельные и градостроительные вопросы, поэтому на ее приемах всегда многолюдно. Так, житель города Заречного хотел оформить земельный участок в СНТ «Пригородное». Семья переселенцев с улицы Аустрина попросила предоставить земельный участок под металлический гараж. 

Жительнице улицы Ворошилова нужно разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома. Пензенцу  хотелось бы заменить выделенный земельный участок на другой, семья  запланировала построить жилой дом на улице Зеленодольской. 

Каждое обращение требует тщательной проработки. Земельные вопросы всегда сложные, при их решении приходится учитывать интересы и права всех заинтересованных сторон, при этом нужно делать все в рамках законодательства. Поэтому не всегда получается найти решение проблемы сразу. 

Всех пришедших на прием заместитель главы администрации города Пензы Ирина Ширшина выслушала, по одним вопросам дала разъяснения, другие - взяла на контроль для дальнейшего рассмотрения. 

Новость: Администрация города Пензы 12 мая 2017
2017-05-12
«Восстановим лес вместе»
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2017-05-12
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 Всемирный День семьи, для многодетных и малообеспеченных семей в рамках волонтерского проекта
 
2017-05-12
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 Семь лет уклонялся
 
2017-05-12
В 2017 году из бюджета Пензенской области на улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей направлено 320,259 млн. рублей
 На совещании в Минтруде Пензенской области обсудили реализацию программ улучшения жилищных условий граждан
 
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 В территориальном отделе ЗАГС Пензенского района состоялось чествование «золотых» юбиляров семейной жизни
 
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 По просьбе жителей города и в целях доставки садоводов
 
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2017-05-12
Состоялся личный прием заместителя главы администрации города Пензы Ирины Ширшиной
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2017-05-11
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2017-05-11
В Каменском районе местный житель обвиняется в убийстве женщины
 Следственный комитет РФ по Пензенской области
 
2017-05-11
Предприниматели региона приглашаются на «День открытых дверей» в МФЦ
 В настоящее время на базе Многофункциональных центров региона реализуется проект «МФЦ для бизнеса»
 
2017-05-11
В Пензенской области яровой сев проведен на площади 572,2 тыс. гектаров
 По оперативной информации агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области
 
2017-05-11
Пензенская детская железная дорога откроет 32-й летний сезон 14 мая
 По сложившейся традиции открытие сезона начнется с торжественного построения нынешних воспитанников «малой» магистрали
 
2017-05-11
Какая капуста вам нужна?
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 

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