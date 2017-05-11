Состоялся личный прием заместителя главы администрации города Пензы Ирины Ширшиной

Ирина Владимировна курирует земельные и градостроительные вопросы, поэтому на ее приемах всегда многолюдно. Так, житель города Заречного хотел оформить земельный участок в СНТ «Пригородное». Семья переселенцев с улицы Аустрина попросила предоставить земельный участок под металлический гараж.

Жительнице улицы Ворошилова нужно разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома. Пензенцу хотелось бы заменить выделенный земельный участок на другой, семья запланировала построить жилой дом на улице Зеленодольской.



Каждое обращение требует тщательной проработки. Земельные вопросы всегда сложные, при их решении приходится учитывать интересы и права всех заинтересованных сторон, при этом нужно делать все в рамках законодательства. Поэтому не всегда получается найти решение проблемы сразу.



Всех пришедших на прием заместитель главы администрации города Пензы Ирина Ширшина выслушала, по одним вопросам дала разъяснения, другие - взяла на контроль для дальнейшего рассмотрения.