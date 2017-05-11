В Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого завершилась акция «Посади именное дерево», которая была приурочена к Году экологии в России. Студенты, преподаватели и сотрудники сажали деревья на внутридворовой территории училища. Озеленение двора будет способствовать улучшению экологической обстановки, так как училище находится в центре города рядом с основными магистралями. Каждый желающий мог внести свой вклад в акцию и оставить память о себе своим добрым делом. Также эстетически организованный ландшафт территории ПХУ будет способствовать впоследствии успешному проведению пленэрной практики. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 12 мая 2017