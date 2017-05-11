Маршрут №75 продлили

По просьбе жителей города и в целях доставки садоводов до их дачных участков с 15 мая 2017 года на весенне-летний период от остановки «ул. Минская» до СНТ «Весна» (ул. Строителей) будет организовано отправление автобусов малого класса маршрута № 75 «ул. Водопьянова – ул. Минская» по следующему расписанию: от остановки «ул. Минская» (магазин «Зеленый ветер») до СНТ «Весна» в 6:45, 7:45, 17:30. 18:30;

от СНТ «Весна» до остановки «ул. Водопьянова» в 7:00, 8:00, 17:45, 18:45.

Новость: Администрация города Пензы 12 мая 2017