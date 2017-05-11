Супругов Оленниковых поздравляют с юбилеем семейной жизни

Сотрудники территориального отдела ЗАГС Пензенского района Управления ЗАГС Пензенской области поздравили Михаила Константиновича и Валентину Степановну Оленниковых с «золотым» юбилеем семейной жизни.

Супруги вместе полвека. За это время они доказали друг другу взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. «Терпение, любовь, уважение – вот и весь секрет нашего счастья», – улыбаясь, говорит Валентина Степановна о своем браке.

Начальник территориального отдела ЗАГС поздравила супругов Оленниковых с юбилеем, вручила поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, поблагодарив юбиляров за достойный пример сохранения семейных ценностей.

Управление ЗАГС поздравляет супругов Оленниковых с юбилеем семейной жизни и желает любви и гармонии их семье