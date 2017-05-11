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Супругов Оленниковых поздравляют с юбилеем семейной жизни
Сегодня в Пензе
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Сотрудники территориального отдела ЗАГС Пензенского района Управления ЗАГС Пензенской области поздравили Михаила Константиновича и Валентину Степановну Оленниковых с «золотым» юбилеем семейной жизни. Супруги вместе полвека. За это время они доказали друг другу взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. «Терпение, любовь, уважение – вот и весь секрет нашего счастья», – улыбаясь, говорит Валентина Степановна о своем браке. Начальник территориального отдела ЗАГС поздравила супругов Оленниковых с юбилеем, вручила поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, поблагодарив юбиляров за достойный пример сохранения семейных ценностей. Управление ЗАГС поздравляет супругов Оленниковых с юбилеем семейной жизни и желает любви и гармонии их семье
Сотрудники территориального отдела ЗАГС Пензенского района Управления ЗАГС Пензенской области поздравили Михаила Константиновича и Валентину Степановну Оленниковых с «золотым» юбилеем семейной жизни.
Супруги вместе полвека. За это время они доказали друг другу взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. «Терпение, любовь, уважение – вот и весь секрет нашего счастья», – улыбаясь, говорит Валентина Степановна о своем браке.
Начальник территориального отдела ЗАГС поздравила супругов Оленниковых с юбилеем, вручила поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, поблагодарив юбиляров за достойный пример сохранения семейных ценностей.
Управление ЗАГС поздравляет супругов Оленниковых с юбилеем семейной жизни и желает любви и гармонии их семье
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 12 мая 2017
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