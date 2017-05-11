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 Пятница, 12 мая 2017
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В Пензе появится сквер к 100-летию пензенского футбола
Сегодня в Пензе
 

История пензенского футбола началась в 1918 году с развитием основных градообразующих предприятий. В июне была создана футбольная лига, и прошел первый чемпионат города. Победителем соревнований стала команда трубочного завода (впоследствии - ЗИФ).

В 2018 году исполняется 100 лет пензенскому футболу. В связи с этим руководство города приняло решение в честь этой даты зеленую зону между улицами Октябрьская и Суворова сделать тематической.

В четверг, 11 мая глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с начальником Управления градостроительства и архитектуры Магомедом Агамагомедовым, начальником Управления культуры Верой Фейгиной, председателем Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Натальей Озеровой выехали на место, чтобы определить, какие мероприятия по благоустройству необходимо выполнить.

Участники выездного совещания осмотрели территорию, площадь которой составляет чуть больше полутора гектаров.

Планируется, расширить центральную пешеходную зону, а также установить арт-объект, который символично будет связан с футбольной темой. Вокруг объекта предполагается разместить площадку для проведения мероприятий.

Глава администрации города Пензы предложил установить стенды с историей развития пензенского футбола.

- Архивные фотографии помогут познакомить гостей и жителей города со спортсменами прошлых лет. Возможно, кто-то увидит своих близких, родственников или друзей. Расскажет о них своим детям. Это поможет воспитывать спортивный дух подрастающего поколения, - отметил Виктор Кувайцев.

Он поручил начальнику Управления культуры организовать конкурс на лучшую идею по оформлению будущего сквера. Принять участие в нем может любой желающий, направив свои предложения по электронной почте uk-pr@mail.ru. 

Новость: Администрация города Пензы 12 мая 2017
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