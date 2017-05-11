В 2017 году из бюджета Пензенской области на улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей направлено 320,259 млн. рублей, что на 20 % выше уровня 2016 года.

11 мая в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области состоялось совещание со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, осуществляющих мероприятия реализации жилищных программ на территории Пензенской области.

В совещании приняли участие заместитель Министра Е. Н. Егорова, начальник отдела жилищных программ В.М. Юдин, специалисты отдела жилищных программ М.В. Лошманова, Л.В. Макарова, Е.А. Молотова.

В ходе совещания обсуждались изменения в законодательстве, касающиеся жилищного обеспечения отдельных категорий граждан, а также вопросы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Жилье для российской семьи», обеспечением жильем молодых семей в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, предоставлением социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям при рождении первого ребенка, а также на улучшение жилищных условий многодетных семей. Рассмотрены основные вопросы обеспечения жильем федеральных льготников (вынужденных переселенцев; участников ликвидации радиационных аварий и катастроф; граждан, выехавших из районов Крайнего Севера), предоставления льготных займов и социальных выплат специалистам, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности.

В совещании приняли участие и получили методическую помощь 45 специалистов Пензенской области, занимающихся вопросами реализации жилищных программ.

В 2017 году из бюджета Пензенской области на улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей направлено 320,259 млн. рублей, что на 20 % выше уровня 2016 года.

В текущем году в рамках реализации федеральных и региональных программ улучшат жилищные условия 1039 молодых семей и 13 многодетных семей.

В настоящее время 115 молодых семей Пензенской области уже реализовали социальные выплаты на улучшение жилищных условий.

25 специалистам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности, будет предоставлено право на получение льготных займов на строительство индивидуальных жилых домов. Из бюджета Пензенской области направлено 16 млн. рублей на предоставление льготных займов специалистам на селе.

На сегодняшний день 22 семьи, проживающие в сельской местности, получили социальные выплаты в размере 54200 рублей на приобретение мебели в уже построенные жилые дома в рамках региональной жилищной программы.

В рамках реализации мероприятий федеральной программы «Жилье для российской семьи» приобрели жилье 48 семей. 15 участников программы получили социальные выплаты на компенсацию ипотечного жилищного кредита.