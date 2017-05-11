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 Пятница, 12 мая 2017
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В 2017 году из бюджета Пензенской области на улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей направлено 320,259 млн. рублей
Сегодня в Пензе
 

В 2017 году из бюджета Пензенской области на улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей направлено 320,259 млн. рублей, что на 20 % выше уровня 2016 года.

11 мая в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области состоялось совещание со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, осуществляющих мероприятия реализации жилищных программ на территории Пензенской области.

В совещании приняли участие заместитель Министра Е. Н. Егорова, начальник отдела жилищных программ В.М. Юдин, специалисты отдела жилищных программ М.В. Лошманова, Л.В. Макарова, Е.А. Молотова.

В ходе совещания обсуждались изменения в законодательстве, касающиеся жилищного обеспечения отдельных категорий  граждан, а также  вопросы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Жилье для российской семьи», обеспечением жильем молодых семей в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, предоставлением социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям при рождении первого ребенка, а также на улучшение жилищных условий многодетных семей. Рассмотрены основные вопросы обеспечения жильем федеральных льготников (вынужденных переселенцев; участников ликвидации радиационных аварий и катастроф; граждан, выехавших  из районов Крайнего Севера), предоставления льготных займов и социальных выплат специалистам, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности.

В совещании приняли участие и получили методическую помощь 45 специалистов Пензенской области, занимающихся вопросами реализации жилищных программ.

В 2017 году из бюджета Пензенской области на улучшение жилищных условий молодых  и многодетных семей направлено 320,259 млн. рублей, что на 20 % выше уровня 2016 года.

В текущем году в рамках реализации федеральных и региональных программ улучшат жилищные условия 1039 молодых семей и 13 многодетных семей.

В настоящее время 115 молодых семей Пензенской области уже реализовали социальные выплаты на улучшение жилищных условий.

25 специалистам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности, будет предоставлено право на получение льготных займов на строительство индивидуальных жилых домов. Из бюджета Пензенской области направлено 16 млн. рублей на предоставление льготных займов специалистам на селе.

На сегодняшний день 22 семьи, проживающие в сельской местности, получили социальные выплаты в размере 54200 рублей на приобретение мебели в уже построенные жилые дома в рамках региональной жилищной программы.

В рамках реализации мероприятий федеральной программы «Жилье для российской семьи» приобрели жилье 48 семей. 15 участников программы получили социальные выплаты на компенсацию ипотечного жилищного кредита.

Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 12 мая 2017
2017-05-12
«Восстановим лес вместе»
 13 мая в 11:00 ЦПКиО им. В.Г. Белинского приглашает всех неравнодушных жителей и гостей города принять участие в экологической акции
 
2017-05-12
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 Всемирный День семьи, для многодетных и малообеспеченных семей в рамках волонтерского проекта
 
2017-05-12
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 Семь лет уклонялся
 
2017-05-12
В 2017 году из бюджета Пензенской области на улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей направлено 320,259 млн. рублей
 На совещании в Минтруде Пензенской области обсудили реализацию программ улучшения жилищных условий граждан
 
2017-05-12
В Пензе появится сквер к 100-летию пензенского футбола
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2017-05-12
Супругов Оленниковых поздравляют с юбилеем семейной жизни
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Маршрут №75 продлили
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2017-05-12
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2017-05-12
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2017-05-11
Семейный дуэт  
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2017-05-11
В Каменском районе местный житель обвиняется в убийстве женщины
 Следственный комитет РФ по Пензенской области
 
2017-05-11
Предприниматели региона приглашаются на «День открытых дверей» в МФЦ
 В настоящее время на базе Многофункциональных центров региона реализуется проект «МФЦ для бизнеса»
 
2017-05-11
В Пензенской области яровой сев проведен на площади 572,2 тыс. гектаров
 По оперативной информации агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области
 
2017-05-11
Пензенская детская железная дорога откроет 32-й летний сезон 14 мая
 По сложившейся традиции открытие сезона начнется с торжественного построения нынешних воспитанников «малой» магистрали
 
2017-05-11
Какая капуста вам нужна?
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 

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