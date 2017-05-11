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Завершены работы по сносу объекта самовольного строительства, расположенного на ул. Мира,16,а
Сегодня в Пензе
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В настоящее время завершены работы по сносу объекта самовольного строительства, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Мира,16,а. Основанием для удовлетворения исковых требований явилось осуществление строительных работ без получения разрешения на строительство, при отсутствии согласованной проектно-сметной документации спорного объекта, на земельном участке не отведенном для этих целей. На протяжении семи лет ответчики уклонялись от исполнения решения суда, в связи с чем снос объекта осуществлен в принудительном порядке.
В настоящее время завершены работы по сносу объекта самовольного строительства, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Мира,16,а.
Основанием для удовлетворения исковых требований явилось осуществление строительных работ без получения разрешения на строительство, при отсутствии согласованной проектно-сметной документации спорного объекта, на земельном участке не отведенном для этих целей.
На протяжении семи лет ответчики уклонялись от исполнения решения суда, в связи с чем снос объекта осуществлен в принудительном порядке.
Новость: Администрация города Пензы 12 мая 2017
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