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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 12 мая 2017
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Завершены работы по сносу объекта самовольного строительства, расположенного на ул. Мира,16,а
Сегодня в Пензе
 

В настоящее время завершены работы по сносу объекта самовольного строительства, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Мира,16,а. 
Ранее, в 2009 году решением Первомайского районного суда г. Пензы удовлетворены исковые требования администрации г. Пензы о сносе указанного объекта. 

Основанием для удовлетворения исковых требований явилось осуществление строительных работ без получения разрешения на строительство, при отсутствии согласованной проектно-сметной документации спорного объекта, на земельном участке не отведенном для этих целей. 

На протяжении семи лет ответчики уклонялись от исполнения решения суда, в связи с чем снос объекта осуществлен в принудительном порядке. 

Новость: Администрация города Пензы 12 мая 2017
2017-05-12
«Восстановим лес вместе»
 13 мая в 11:00 ЦПКиО им. В.Г. Белинского приглашает всех неравнодушных жителей и гостей города принять участие в экологической акции
 
2017-05-12
«Делать добро ПРОСТО!»
 Всемирный День семьи, для многодетных и малообеспеченных семей в рамках волонтерского проекта
 
2017-05-12
Завершены работы по сносу объекта самовольного строительства, расположенного на ул. Мира,16,а
 Семь лет уклонялся
 
2017-05-12
В 2017 году из бюджета Пензенской области на улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей направлено 320,259 млн. рублей
 На совещании в Минтруде Пензенской области обсудили реализацию программ улучшения жилищных условий граждан
 
2017-05-12
В Пензе появится сквер к 100-летию пензенского футбола
 Виктор Кувайцев осмотрел территорию будущего сквера
 
2017-05-12
Супругов Оленниковых поздравляют с юбилеем семейной жизни
 В территориальном отделе ЗАГС Пензенского района состоялось чествование «золотых» юбиляров семейной жизни
 
2017-05-12
Маршрут №75 продлили
 По просьбе жителей города и в целях доставки садоводов
 
2017-05-12
«Посади именное дерево»
 В Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого завершилась акция
 
2017-05-12
Состоялся личный прием заместителя главы администрации города Пензы Ирины Ширшиной
 Всех пришедших на прием заместитель главы администрации города Пензы Ирина Ширшина выслушала
 
2017-05-11
Семейный дуэт  
Татьяна Стаильская и её дочь вернулись домой с победой
 
2017-05-11
В Каменском районе местный житель обвиняется в убийстве женщины
 Следственный комитет РФ по Пензенской области
 
2017-05-11
Предприниматели региона приглашаются на «День открытых дверей» в МФЦ
 В настоящее время на базе Многофункциональных центров региона реализуется проект «МФЦ для бизнеса»
 
2017-05-11
В Пензенской области яровой сев проведен на площади 572,2 тыс. гектаров
 По оперативной информации агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области
 
2017-05-11
Пензенская детская железная дорога откроет 32-й летний сезон 14 мая
 По сложившейся традиции открытие сезона начнется с торжественного построения нынешних воспитанников «малой» магистрали
 
2017-05-11
Какая капуста вам нужна?
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 

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