Завершены работы по сносу объекта самовольного строительства, расположенного на ул. Мира,16,а

В настоящее время завершены работы по сносу объекта самовольного строительства, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Мира,16,а.

Ранее, в 2009 году решением Первомайского районного суда г. Пензы удовлетворены исковые требования администрации г. Пензы о сносе указанного объекта.

Основанием для удовлетворения исковых требований явилось осуществление строительных работ без получения разрешения на строительство, при отсутствии согласованной проектно-сметной документации спорного объекта, на земельном участке не отведенном для этих целей.

На протяжении семи лет ответчики уклонялись от исполнения решения суда, в связи с чем снос объекта осуществлен в принудительном порядке.