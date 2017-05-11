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«Делать добро ПРОСТО!»
Сегодня в Пензе
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В городской библиотеке им. Н.А. Некрасова (ул. Чаадаева, 89) МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы (и.о. директора Екатерина Симагина) проведен праздник, посвященный Всемирному Дню семьи, для многодетных и малообеспеченных семей в рамках волонтерского проекта «Делать добро ПРОСТО!». В праздничном мероприятии приняли участие Олег Денисов, глава администрации Железнодорожного района г.Пензы, Геннадий Ровенский, председатель Совета общественности Железнодорожного района, другие официальные лица. - Именно с отношений в семье начинается жизнь человека в обществе и, поэтому, так важно, чтобы в семье царили тепло и уют. Я поздравляю вас с этим добрым праздником, пусть в окна вашего дома всегда светит солнце, желания исполняются, а глаза детей светятся от радости и счастья, отметил обращаясь к присутствующим Олег Денисов. Для детей и их родителей специалистами МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы (директор Татьяна Ефимова) была организована развлекательно-игровая программа. Сотрудниками библиотеки при поддержке детской художественной школы № 3 была организована выставка работ учащихся, посвященная Дню Победы. В завершении праздника все семьи получили продуктовые наборы от Центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района города Пензы.
В городской библиотеке им. Н.А. Некрасова (ул. Чаадаева, 89) МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы (и.о. директора Екатерина Симагина) проведен праздник, посвященный Всемирному Дню семьи, для многодетных и малообеспеченных семей в рамках волонтерского проекта «Делать добро ПРОСТО!».
В праздничном мероприятии приняли участие Олег Денисов, глава администрации Железнодорожного района г.Пензы, Геннадий Ровенский, председатель Совета общественности Железнодорожного района, другие официальные лица.
- Именно с отношений в семье начинается жизнь человека в обществе и, поэтому, так важно, чтобы в семье царили тепло и уют. Я поздравляю вас с этим добрым праздником, пусть в окна вашего дома всегда светит солнце, желания исполняются, а глаза детей светятся от радости и счастья, отметил обращаясь к присутствующим Олег Денисов.
Для детей и их родителей специалистами МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы (директор Татьяна Ефимова) была организована развлекательно-игровая программа. Сотрудниками библиотеки при поддержке детской художественной школы № 3 была организована выставка работ учащихся, посвященная Дню Победы.
В завершении праздника все семьи получили продуктовые наборы от Центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 12 мая 2017
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