«Восстановим лес вместе»

13 мая в 11:00 ЦПКиО им. В.Г. Белинского приглашает всех неравнодушных жителей и гостей города принять участие в экологической акции. Каждый узнает много интересного о деревьях, кустарниках и вспомнит правила поведения в лесу. Все поучаствуют в викторинах, конкурсах, а так же самостоятельно смогут посадить новое дерево. В завершении мероприятия всех участников акции ждут приятные сувениры.

Новость: Администрация города Пензы 12 мая 2017