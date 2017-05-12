Сцена Пензенского драматического театра открыта для молодых актёров и режиссёров, которые хотят попробовать себя в новом качестве: сыграть неординарную роль, поставить смелый спектакль... Любые творческие эксперименты приветствуются!

Художественный руководитель Пензенского драматического театра, Сергей Казаков, отметил: «В каждом провинциальном театре по объективным причинам существует определённый «потолок» в развитии актёров, поэтому многие стремятся в столицу. И пытаясь предвосхитить это, мы запустили проект «Открытая сцена — молодым», в рамках которого молодые актёры могут воплотить свои режиссёрские и актёрские амбиции».

И первыми на «Открытую сцену» вышли актёры драмтеатра под руководством приглашённого режиссёра, преподавателя Пензенского колледжа искусств, Александра Эпимахова. Свои эксперименты они решили ставить над самим Шекспиром! За основу взяли его историческую пьесу о правлении английского короля Ричарда III и добавили своё прочтение этого незаурядного образа.

«Я не на 100 % сторонник версии Шекспира, который представляет Ричарда III тираном и убийцей. Мы ознакомились с последними исследованиями историков, и оказывается, он был совсем не таким, каким его обрисовал Шекспир. Я постарался представить Ричарда более человечным и показать его личную трагедию», — пояснил режиссёр спектакля, Александр Эпимахов.

С такой трактовкой исторического персонажа согласен и сам исполнитель роли Ричарда III, Николай Шаповалов. При всём уважении к королю английской драматургии, образ у Шекспира получился слишком однобоким.

«Я хочу показать своего героя зрителю не тираном, а человеком раскаивающимся. Все его поступки имеют свои причины», — отметил исполнитель роли Ричарда III, Николай Шаповалов.

Показать, почему Ричард стал таким, каким он предстаёт в истории и литературе, — такую задачу ставят перед собой участники постановки, увидеть которую пензенцы смогут уже 14-ого мая на малой сцене театра. Здесь же свои работы будут представлять и другие участники проекта «Открытая сцена — молодым».