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«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 – 2020 годы»
Сегодня в Пензе
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В 2017 году Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в рамках исполнения государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 – 2020 годы» предусмотрено проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций. В перечень получателей субсидий из бюджета Пензенской области на проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций вошло 30 муниципальных районов (городских округов). В настоящее время проведены аукционы и заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений в 15 муниципальных районах (Кузнецкий, Вадинский, Никольский, Бессоновский, Малосердобинский, Пензенский, Городищенский, Пачелмский, Лунинский, Лопатинский, Наравчатский, Земетчинский, Бековский, Белинский и г. Заречный). До конца мая будут проведены аукционы и заключены контракты в остальных муниципальных районах области.
В 2017 году Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в рамках исполнения государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 – 2020 годы» предусмотрено проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций. В перечень получателей субсидий из бюджета Пензенской области на проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций вошло 30 муниципальных районов (городских округов).
В настоящее время проведены аукционы и заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений в 15 муниципальных районах (Кузнецкий, Вадинский, Никольский, Бессоновский, Малосердобинский, Пензенский, Городищенский, Пачелмский, Лунинский, Лопатинский, Наравчатский, Земетчинский, Бековский, Белинский и г. Заречный). До конца мая будут проведены аукционы и заключены контракты в остальных муниципальных районах области.
Новость: Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области 12 мая 2017
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