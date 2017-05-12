В 2017 году Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в рамках исполнения государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 – 2020 годы» предусмотрено проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций. В перечень получателей субсидий из бюджета Пензенской области на проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций вошло 30 муниципальных районов (городских округов).

В настоящее время проведены аукционы и заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений в 15 муниципальных районах (Кузнецкий, Вадинский, Никольский, Бессоновский, Малосердобинский, Пензенский, Городищенский, Пачелмский, Лунинский, Лопатинский, Наравчатский, Земетчинский, Бековский, Белинский и г. Заречный). До конца мая будут проведены аукционы и заключены контракты в остальных муниципальных районах области.