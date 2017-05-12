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Итоги контрольно-надзорной деятельности за соблюдением законодательства в сфере карантина растений на территории Пензенской области за 4 месяца 2017 года
Сегодня в Пензе
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За 4 месяца 2017 года должностными лицами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в целях выявления правонарушений в области карантина растений проведено 306 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 49 плановых, 29 внеплановых проверок, 63 документарные проверки в рамках реализации п.3.2 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 года №318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе», 152 рейдовых мероприятия на рынках и ярмарках г.Пензы и Пензенской области, 13 административных расследований. В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 214 нарушений действующего законодательства – Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений». Составлено 222 протокола, в том числе 27 протоколов по ст.10.1 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками) и 195 протоколов по ст.10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)). В отношении виновных лиц применены меры административного воздействия в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 103,8 тыс. рублей.
За 4 месяца 2017 года должностными лицами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в целях выявления правонарушений в области карантина растений проведено 306 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 49 плановых, 29 внеплановых проверок, 63 документарные проверки в рамках реализации п.3.2 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 года №318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе», 152 рейдовых мероприятия на рынках и ярмарках г.Пензы и Пензенской области, 13 административных расследований.
В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 214 нарушений действующего законодательства – Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений». Составлено 222 протокола, в том числе 27 протоколов по ст.10.1 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками) и 195 протоколов по ст.10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)). В отношении виновных лиц применены меры административного воздействия в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 103,8 тыс. рублей.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 12 мая 2017
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