НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Всего 30 граммов алкоголя значительно снижают внимание человека. Пропорционально выпитому увеличивается и опасность пострадать за рулем автомобиля или покалечить переходов на дороге. Нетрезвых водителей выявляли в Пензе в рамках профилактического мероприятия.

«Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении рейдовых мероприятий было задержано 97 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. 19 из них были задержаны по информации, поступившей в дежурную часть от граждан», – сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Честно, что выпил за рулем автомобиля, никто не признается, поэтому пройти процедуру с помощью алкотестера, – не просьба сотрудника в форме, а настоятельное требование. От результата анализа зависит продолжит ли свой путь водитель или будет отстранен от управления транспортным средством.

Автомобиль нетрезвого водителя оправится на специализированную стоянку. За пьяное вождение ему грозит лишение прав сроком до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.