|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Коммунальные отходы нарушают благоустройство города
Сегодня в Пензе
|
Административной комиссией Октябрьского района проведен рейд по выявлению нарушений Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе. Инспекционной обход проведен по улицам Циолковского, Ударная, Фрунзе, Беляева, Леонова. Выдано 8 предписаний со сроком на устранение недостатков, выявленных при осмотре, а именно несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов, благоустройство прилегающих территорий, очистка территорий от мусора, устновка урн установленного образца, а также пресечение несанкционированный торговли. Граждане, допустившие нарушения приглашены в администрацию Октябрьского района для составления протоколов об административных правонарушениях.
Административной комиссией Октябрьского района проведен рейд по выявлению нарушений Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе. Инспекционной обход проведен по улицам Циолковского, Ударная, Фрунзе, Беляева, Леонова. Выдано 8 предписаний со сроком на устранение недостатков, выявленных при осмотре, а именно несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов, благоустройство прилегающих территорий, очистка территорий от мусора, устновка урн установленного образца, а также пресечение несанкционированный торговли.
Граждане, допустившие нарушения приглашены в администрацию Октябрьского района для составления протоколов об административных правонарушениях.
Новость: Администрация города Пензы 12 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru