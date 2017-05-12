Коммунальные отходы нарушают благоустройство города

Административной комиссией Октябрьского района проведен рейд по выявлению нарушений Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе. Инспекционной обход проведен по улицам Циолковского, Ударная, Фрунзе, Беляева, Леонова. Выдано 8 предписаний со сроком на устранение недостатков, выявленных при осмотре, а именно несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов, благоустройство прилегающих территорий, очистка территорий от мусора, устновка урн установленного образца, а также пресечение несанкционированный торговли.

Граждане, допустившие нарушения приглашены в администрацию Октябрьского района для составления протоколов об административных правонарушениях.