Клещи атакуют. Как защититься от клещей

С приходом тёплого времени года человека начинает подстерегать незаметная опасность – клещи. Очень часто они переносят опасную инфекцию – клещевой энцефалит, а также такие болезни, как клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Заболевания геморрагическими лихорадками, туляремией, тифом, гранулоцитарным анаплазмозом, бабезиозами и другими часто носят характер эпидемий.

Для домашних питомцев, чаще всего собак, укусы клещей несут опасность заболевания пироплазмозом, которое может стать для них фатальным.

Возбудитель передаётся человеку через слюну присосавшегося клеща. Заражение людей, не ходивших в лес или посадку, не исключается. Такое может случиться при заносе клеща животными или людьми – на одежде, с цветами или ветками кустарников.

Заразиться возможно при втирании в кожу клеща, которого пытались раздавить, чтобы затем вытащить его, или при расчёсывании места укуса.

Время заражения клещевым энцефалитом у людей приходится на период апрель – сентябрь, но наиболее опасное время май – июнь.

Количество клещей, которые наиболее активны, отмечается в утренние и в раннеутренние часы. Активность клещей зависит от погоды: она будет более высокой в солнечные дни, когда влажно и не очень жарко. Даже если пасмурная погода, то активность будет выше, если достаточно тепло и не слишком мокро.

Как уберечься от клещей и правила безопасного отдыха

Борьба с иксодовыми клещами представляет собой целый комплекс мер. В их числе – обработка территорий, то есть пастбищ для скота, мест выгула собак, лесных и парковых зон, организация прививок и своевременной диагностики, просветительская работа среди населения. Человеку для того, чтобы не заразиться, перед выездом на природу надо ознакомиться с картой эндемичной активности клещей, сделать прививки, запастись репеллентами, акарицидами и приобрести хорошую защитную одежду.

Собираясь в лес, надо одеваться так, чтобы клещ не смог проникнуть под одежду. Поэтому выбирайте одежду, закрывающую ноги и руки. Брюки нужно заправить в носки Для прогулок на природе покрывайте голову головным убором и одевайте светлую однотонную одежду с длинными рукавами, которая плотно прилегает к телу, чтобы легче было заметить клещей. Обработайте одежду специальными акарицидными и репеллентными средствами, которые убивают или отпугивают опасных членистоногих. Вещества, отпугивающие клещей (репелленты), можно купить в любой аптеке или супермаркете.

Не располагайтесь на отдых в затененных местах с высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх. При выборе места стоянки или ночевки на природе ищите сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы.

Особое внимание уделяйте осмотрам. На природе осматривайте себя и детей каждые 15-20 минут. Возвратившись домой из загородной прогулки, осмотрите одежду, обратите внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться. Особенно обследуйте участки тела, покрытые волосами. Клещи обычно выбирают участки с нежной, тонкой кожей: шею, подмышки, паховую область, ушные раковины, волосистую часть головы.

Клещи могут быть не только на вас, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах или других сорванных растениях, что также необходимо тщательно просмотреть.

Регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе. Клещи могут быть переносчиками пироплазмоза (бабезиоза), который несет животным почти

верную гибель.

Памятка владельцам животных о мерах безопасности от пироплазмоза

Стопроцентной защиты не существует. Но если обработать животное спреем ("Фронтлайн", "Дефендог", "Барс") или каплями на холку ("Адвантикс", "Фронтлайн", "Харц", "Барс", "Серко"), надеть сверху хороший противоклещевой ошейник с препаратами ("Килтикс", "Больфо", "Харц", "Адвантикс", "Фронтлайн", "Харц", "Барс", "Серко") вы существенно снизите опасность заражения.

Эти средства распределяются по коже и волосам, не всасываясь в кровь. Контактируя с обработанными волосами и кожей, клещ погибает. Эти средства, к сожалению, не дают 100% защиты от клещей, эффективность этих препаратов зависит от того, сколько времени прошло с момента их нанесения. При приобретении защитных средств в ветеринарных аптеках или зоомагазинах обязательно обращайте внимание на срок годности, целостность упаковки, инструкцию на русском языке. Инструкцию читайте обязательно!

Несмотря на соблюдение мер предосторожности, внимательно наблюдайте за животным и регулярно осматривайте его. При возникновении признаков болезни обратитесь к ветеринарному врачу. Помните, самолечением вы можете нанести непоправимый вред здоровью и жизни собаки! Своевременно оказанная ветеринарная помощь спасет жизнь вашему любимцу!

Кроме того, используемые при лечении пироплазмоза препараты (верибен, беренил, азидин, имизол, имидокарб, фортикарб, пиростоп и др.) категорически запрещается применять с профилактической целью! Эти препараты вводятся однократно в начале лечения подтвержденного анализом крови пироплазмоза. Введение их без результатов анализа на пироплазмоз можно оправдать только отсутствием лабораторий в городе или нахождением в отдаленной сельской местности. Эти препараты крайне токсичны, и при лечении пироплазмоза лечат не только последствия «деятельности» пироплазм в организме животного, но и последствия введения этих препаратов. Но без них не обойтись - именно они убивают бабезии (пироплазмы) в крови собаки.

Помните - если в ветеринарной клинике, куда вы обратились с тем, что сняли с собаки клещей, предлагают при отсутствии симптомов и анализа крови сделать какой-либо из этих препаратов «на всякий случай», или, что еще хуже, позиционируют его как вакцину - бегите из такой клиники без оглядки!

Владельцам, чьи животные однажды переболели пироплазмозом и при этом счастливо избежали гибели, следует помнить, что в результате перенесенного заболевания у животного не развивается иммунитет к нему, и заражение может повториться.