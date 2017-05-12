В Ленинском районе началась работа по подготовке спортивных дворовых площадок к работе в летний период

Администрацией района совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы 11мая 2017 года состоялась рейдовая проверка их на предмет готовности.



Проведена ревизия 17 спортивных площадок.



Особое внимание уделялось спортивным площадкам, на которых планируется организация работы дворового тренера в период летних каникул в рамках реализации проекта «Детский спорт» по следующим адресам:

по ул. Бакунина, 115;

ул. Ворошилова, 9;

ул. 8 Марта, 21а;

ул. Суворова, 176.

По выявленным недостаткам на спортивных площадках будут проведены ремонтно-восстановительные работы.