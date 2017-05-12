Юрий Ильин проконтролировал ремонт дорог

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин, провел выездное совещание по выполнению ремонтных мероприятий на автодорогах Пензы в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В работе совещания приняли участие глава администрации Первомайского района Лидия Белякова, заместитель директора Департамента ЖКХ города Валерий Яцко, представители подрядных организаций.

В частности, Юрий Олегович проверил, как осуществляется ремонт на улицах Львовской и Тепличной, где в настоящее время выполнено фрезерование дорожного полотна, ведется установка бордюрного камня. Кроме того, специалисты укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

– Все работы должны проводиться с обязательным соблюдением технологических норм и ГОСТов, – отметил Юрий Ильин и поручил ответственным лицам из Департамента ЖКХ города усилить контроль в этой части.