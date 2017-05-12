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Маршрут № 68 будет обслуживаться автобусами большой вместимости
Сегодня в Пензе
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С 15 мая 2017 года муниципальный маршрут регулярных перевозок города Пензы № 68 будет обслуживаться автобусами большого класса в количестве 20 единиц подвижного состава. Схема движения автобусного маршрута № 68 будет изменена и продлена до микрорайона «Арбековская Застава» и микрорайона «Тепличный комбинат». Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: Тепличный комбинат - По требованию – КДП – Совхозная - ул. Окружная - Детская поликлиника - ул. Российская — ул. Вишневая - (ул. Воронова - Микрорайон - Кирпичный завод) — Магазин — Тамбовская застава — Зоопарк — Больница КИМ — ПГУ — Художественное училище — Библиотека им.Лермонтова - (Гимназия № 1) — Детская библиотека — к/т «Октябрь» (Фонтан) — пл. Ленина (ТТС) - Центральный рынок — Железнодорожная больница — ОАО «Исток» — Автовокзал — Школа — ул. Толстого — Больница скорой помощи — проспект Победы — маг. «Василек» (маг. Буратино) — Автодорожный колледж — Школа — Тяжпромарматура — ЦНТИ – (Универсам № 173) — маг. «Океан» — (ул. Тернопольская – Детский сад – ул. Рахманинова) - Мемориал «Звезда» — ул. Ульяновская — Диспетчерская — Городская больница № 6 — ДС «Буртасы» — «Комарово» — Кольцевая – По требованию – Запрудный – По требованию (ул. Лядова, 64) –Арбековская Застава. Расписание движения указанного маршрута будет размещено на конечных остановках и официальном сайте администрации города Пензы в разделе «Транспорт и связь». Стоимость проезда в автобусах большого класса маршрута № 68 составит 18 рублей, также будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде льготного проезда.
С 15 мая 2017 года муниципальный маршрут регулярных перевозок города Пензы № 68 будет обслуживаться автобусами большого класса в количестве 20 единиц подвижного состава. Схема движения автобусного маршрута № 68 будет изменена и продлена до микрорайона «Арбековская Застава» и микрорайона «Тепличный комбинат».
Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: Тепличный комбинат - По требованию – КДП – Совхозная - ул. Окружная - Детская поликлиника - ул. Российская — ул. Вишневая - (ул. Воронова - Микрорайон - Кирпичный завод) — Магазин — Тамбовская застава — Зоопарк — Больница КИМ — ПГУ — Художественное училище — Библиотека им.Лермонтова - (Гимназия № 1) — Детская библиотека — к/т «Октябрь» (Фонтан) — пл. Ленина (ТТС) - Центральный рынок — Железнодорожная больница — ОАО «Исток» — Автовокзал — Школа — ул. Толстого — Больница скорой помощи — проспект Победы — маг. «Василек» (маг. Буратино) — Автодорожный колледж — Школа — Тяжпромарматура — ЦНТИ – (Универсам № 173) — маг. «Океан» — (ул. Тернопольская – Детский сад – ул. Рахманинова) - Мемориал «Звезда» — ул. Ульяновская — Диспетчерская — Городская больница № 6 — ДС «Буртасы» — «Комарово» — Кольцевая – По требованию – Запрудный – По требованию (ул. Лядова, 64) –Арбековская Застава.
Расписание движения указанного маршрута будет размещено на конечных остановках и официальном сайте администрации города Пензы в разделе «Транспорт и связь».
Стоимость проезда в автобусах большого класса маршрута № 68 составит 18 рублей, также будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде льготного проезда.
Новость: Администрация города Пензы 12 мая 2017
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