Маршрут № 68 будет обслуживаться автобусами большой вместимости

С 15 мая 2017 года муниципальный маршрут регулярных перевозок города Пензы № 68 будет обслуживаться автобусами большого класса в количестве 20 единиц подвижного состава. Схема движения автобусного маршрута № 68 будет изменена и продлена до микрорайона «Арбековская Застава» и микрорайона «Тепличный комбинат».

Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: Тепличный комбинат - По требованию – КДП – Совхозная - ул. Окружная - Детская поликлиника - ул. Российская — ул. Вишневая - (ул. Воронова - Микрорайон - Кирпичный завод) — Магазин — Тамбовская застава — Зоопарк — Больница КИМ — ПГУ — Художественное училище — Библиотека им.Лермонтова - (Гимназия № 1) — Детская библиотека — к/т «Октябрь» (Фонтан) — пл. Ленина (ТТС) - Центральный рынок — Железнодорожная больница — ОАО «Исток» — Автовокзал — Школа — ул. Толстого — Больница скорой помощи — проспект Победы — маг. «Василек» (маг. Буратино) — Автодорожный колледж — Школа — Тяжпромарматура — ЦНТИ – (Универсам № 173) — маг. «Океан» — (ул. Тернопольская – Детский сад – ул. Рахманинова) - Мемориал «Звезда» — ул. Ульяновская — Диспетчерская — Городская больница № 6 — ДС «Буртасы» — «Комарово» — Кольцевая – По требованию – Запрудный – По требованию (ул. Лядова, 64) –Арбековская Застава.

Расписание движения указанного маршрута будет размещено на конечных остановках и официальном сайте администрации города Пензы в разделе «Транспорт и связь».

Стоимость проезда в автобусах большого класса маршрута № 68 составит 18 рублей, также будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде льготного проезда.