Ни одну больницу, ни одну поликлинику невозможно представить без представителей этой медицинской профессии. В любом стационаре день начинается ни с первых лучей солнца, а с появлением в палате именно медсестры. Именно она помогает вести амбулаторный приём больных, она ассистирует при операциях и исполняет много другой жизненно необходимой работы в ежедневном механизме деятельности любой медицинской организации.



В государственной системе здравоохранения Пензенской области трудятся более 8000 медицинских сестер. Ежедневно они с честью выполняют свой профессиональный долг, реализуя назначения врачей, организуя работу процесса выздоровления пациентов. Именно на плечи среднего медицинского персонала ложится около 80% всего ухода за больными. Профессиональный труд представительниц данной медицинской профессии отмечен в связи с праздником на самом высоком уровне.



Сегодня за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Пензенской области 34 медицинские сестры были отмечены наградами Губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области, Министерства здравоохранения Пензенской области и Пензенской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.



«Самые красивые, самые умные, самые любимые медицинские сестры работают именно в нашей Пензенской Губернии, - отметил Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, поздравляя виновниц торжества. - Будьте всегда здоровы, счастливы и несите только позитивные эмоции в наше с Вами здоровое будущее».



Также в рамках торжественного собрания наградили победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», участие в котором медицинские сестры Пензенской области принимают на протяжении 5 лет.



Завершилось торжество праздничным концертом.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 12 мая 2017