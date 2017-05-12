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Выявлены несоответствия установленным требованиям качества лекарственного препарата «Хелсивит»
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие качества образцов лекарственного препарата «Хелсивит», регистрационное удостоверение №77-3-27.12-1067№ПВР-3-27.12/02865 (серия 10316, срок годности 02.2018), производства ООО «Фирма «Биоветсервис», г.Томск, установленным требованиям по показателю «Витамин А» (результат испытания - 3125,5 МЕ/мл, норматив - 10000±1500 МЕ/мл). В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 года №149, уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного средства для ветеринарного применения. В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата в гражданском обороте просим информировать Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефону (8342) 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие качества образцов лекарственного препарата «Хелсивит», регистрационное удостоверение №77-3-27.12-1067№ПВР-3-27.12/02865 (серия 10316, срок годности 02.2018), производства ООО «Фирма «Биоветсервис», г.Томск, установленным требованиям по показателю «Витамин А» (результат испытания - 3125,5 МЕ/мл, норматив - 10000±1500 МЕ/мл).
В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 года №149, уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного средства для ветеринарного применения.
В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата в гражданском обороте просим информировать Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефону (8342) 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 12 мая 2017
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