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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 12 мая 2017
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«Понять воду – значит понять Вселенную»
Сегодня в Пензе
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения (РАВВ) проводят с 27 по 30 июня 2017 года первый Всероссийский водный конгресс «Водные ресурсы России для обеспечения устойчивого развития страны, экологической безопасности и здоровья населения».

В рамках программы конгресса состоится Всероссийский конкурс фильмов и роликов «Понять воду - значит понять Вселенную», главными целями которого является решение задач популяризации деятельности региональных предприятий и организаций различных отраслей экономики в решении вопросов рационального и эффективного использования водных ресурсов, налаживание культурных и деловых связей между участниками Всероссийского водного конгресса.

Участие в конкурсе бесплатное. Победители конкурса награждаются ценными призами от Оргкомитета Всероссийского водного конгресса.

Приглашаем принять участие в конкурсе и выслать видеоматериалы о Вашем предприятии в Оргкомитет Всероссийского водного конгресса info@watercongress.ruи/или vodokanalov@bk.ru.

Контактный телефон. +7 (495) 939-19-36, +7 (499) 137-73-76.

Прием заявок осуществляется в срок до 31 мая 2017 года.

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