В Пензе перезахоронили солдата

Его узнали по смертному медальону. Ефрейтор Иван Крашенинников погиб 9 мая 1942 года. Все это время он считался захороненным в братской могиле. До настоящего времени. Поисковый отряд «Рубин», который занимался поиском погибших воинов в годы Великой Отечественной войны, нашел бойца советской армии и передал его останки в руки «Поиска-вездехода», которые доставили его на малую родину.

«Новгородская область. Бои 1942 года. Когда наши образовали «Демянский котел» и взяли в окружение немецкие дивизии, 14 месяцев шли бои. Крашенинников Иван Федорович погиб в Старорусском районе. Там, где был этот «Демянский котел», - сказала Лариса Казакова, руководитель отряда «Поиск-вездеход».

Помогали всем миром. Останки бойца Советской армии было принято решение хоронить на средства правительства Пензенской области и администрации города Никольска. Кроме властей, на призыв о помощи откликнулись и местные ритуальные компании.

«Мероприятие мы все исполняли вместе с правительством Пензенской области. Мы посмотрели опыт по Российской Федерации, обратились к ритуальным компаниям, которые работают на территории Никольского района. Все откликнулись и помогли в организации этой церемонии. Нам предоставили гроб и крест. Все необходимое, что нужно для ритуала», - отметила глава администрации города Никольска Линина Людмила.

Солдата призвали в сороковых годах еще совсем молодым. На тот момент ему было 27. Жениться не успел. Детей тоже нет. Зато нашлась его племянница. Она хоть его и не помнят, но очень гордятся своим героическим предком.

«Он был один в могиле. Его нашли поисковики. Его вычислили по медальону. Определили кто он и откуда и какого звания», - рассказала Мария Крашенинникова, родственница Ивана Крашенинникова.

Похороны бойца – ефрейтора Ивана Федоровича Крашенинникова прошли по всем православным обычаям. Возложить цветы на могилу солдата Великой Отечественной войны пришли школьники и местные жители. И для военного, как полагается – прощальный залп.