Против грязи и бездорожья

Уже третий год в Пензенской области будет проходить грандиозное соревнование на Кубок губернатора среди гонщиков на внедорожниках «Трофи-рубеж 2017». Преодолевать природные препятствия будут 60 самых бесстрашных экипажей.

«Этот вид спорта любят у нас в регионе. Мы им активно занимаемся. У нас уже третий год подряд будут проводиться соревнования по «Трофи-рейду», которые традиционно проводятся в селе Саловка Пензенской области», - отметил Владимир Жучков, врио министра физической культуры и спорта Пензенской области.

Организаторы приготовили для участников огонь, воду и медные трубы. Гонщики будут преодолевать водные рубежи, поваленные деревья и искусственные преграды.

«Есть динамичные трассы, где машины на скорости проходят, а есть менее скоростные, но не менее зрелищные. Машины и по крышу уходят в воду и грязь», - добавил Алексей Боучек, организатор соревнований «Трофи-Рубеж 2017».

В этот раз потягаться в проходимости своей машины приедут не только новички, но и бывалые штурмовики «трофи-олимпа». Они уже не один раз показали свое мастерство и теперь хотят завоевать местную награду.

«Будет на что посмотреть. Я думаю, что они покажут свое мастерство. Новички тоже не будут уступать именитым гонщикам. Будет очень интересно. Приглашаем всех на эти соревнования», - рассказал Александр Алипов, судья соревнований «Трофи-Рубеж 2017».

Кубок губернатора посвящен 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования начнутся 14 мая в 9:00.