14 мая в стенах Пензенской картинной галереи камерный оркестр Пензенского колледжа искусств даст уникальный концерт. Посетители смогут услышать произведения Вивальди, Баха, Моцарта в исполнении маленьких друзей колледжа — учащихся музыкальных школ города.

«В первый раз я пришёл в оркестр в 2015 году и мы впервые сыграли концерт Баха. Мы очень долго репетировали, я почувствовал, что мне это нравится и я хочу сыграть ещё с этим оркестром», - рассказывает Андрей Усков, учащийся ДМШ №4.

«Музыкальный вернисаж» будет проходить в нашем городе уже в третий раз. В 2014 году он получил статус международного. С 2010 года его было решено проводить регулярно – раз в 2 года.

«Кроме того, что это конкурс, где соревнуются музыканты и показывают своё мастерство, в этом «Музыкальном вернисаже» есть и фестивальная составляющая. То есть, любой желающий мог прийти на музыкальные прослушивания, посмотреть, послушать. Сейчас есть планы превратить его фестивальную часть в более заметную, в более интересную для нашей публики — приглашать маститых исполнителей, профессоров консерваторий в качестве исполнителей на разные площадки нашего города», - рассказывает Владислав Казаков, преподаватель Пензенского колледжа искусств.

«Музыкальный вернисаж» состоится 14 мая в зеленом зале Пензенской картинной галереи. Начало в 13:00.