Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 12 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
72 саженца в честь 72-ой годовщины Победы
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

На 72 дерева больше стало в Парке Победы, расположенном на территории Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Дождливая погода не помешала участникам акции, посвящённой 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Среди них — Губернатор Иван Белозерцев: «День Победы — самый главный праздник для россиян! И хочется поблагодарить всех жителей Пензенской области, которые 9 мая приняли участие во всех праздничных торжествах. Особенно — в шествии «Бессмертного полка». По оценке специалистов, в этом году в нём прошло в два раза больше человек, чем в прошлом».

Первые сосны появились здесь год назад по инициативе регионального отделения Партии «Единая Россия». Тогда было высажено 71 дерево — как символ 71-ой годовщины. И так, прибавляя каждый раз по одному саженцу, единороссы намерены высадить здесь целую аллею.

«Посадка осуществляется в честь великого праздника, Дня Победы, и в память о героях Великой Отечественной войны. Думаю, что эта традиция будет продолжена, и здесь появится замечательный парк», — пояснил руководитель Фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области, Вадим Супиков.

Высаживать деревья в память о героях Великой Отечественной — уже традиция. Накануне Дня Победы и в первые дни после 9 мая представители разных общественных организаций, школьники и сотрудники государственных учреждений закладывают всё новые парки и аллеи.

«2017 год объявлен Годом Экологии, а Пенза всегда считалась одним из самых зелёных городов. Такие акции позволяют сохранить этот статус», — отметил участник акции, Даниил Кузнецов.

В этом году к акции присоединились и участники предварительного голосования за кандидатов в депутаты регионального Законодательного Собрания.

Новость: Екатерина Сорокина 12 мая 2017
2017-05-12
Убийство в СНТ «Дружба»
Полицейские устанавливают причину смерти мужчины
 
2017-05-12
НАЕЗД НА ДЕТЕЙ
В Бессонновском районе в результате ДТП пострадали несовершеннолетние
 
2017-05-12
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
В Кузнецке погиб водитель в результате ДТП
 
2017-05-12
В Пензе ремонтируют дорогу на ул. Кулакова
Движение на участке перекрывать полностью не планируют
 
2017-05-12
72 саженца в честь 72-ой годовщины Победы
Пензенский Парк Победы пополнился новыми деревьями
 
2017-05-12
«Музыкальный вернисаж – 2017»
14 мая в Картинной галерее им. К. А. Савицкого состоится концерт камерного оркестра Пензенского колледжа искусств
 
2017-05-12
Против грязи и бездорожья
В Пензенской области пройдет "Трофи-Рубеж 2017"
 
2017-05-12
В Пензе перезахоронили солдата
Останки ефрейтора Ивана Крашенинникова похоронили в городе Никольске
 
2017-05-12
«Понять воду – значит понять Вселенную»
 Объявлен Всероссийский конкурс фильмов и роликов
 
2017-05-12
Выявлены несоответствия установленным требованиям качества лекарственного препарата «Хелсивит»
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-12
Всемирный день медицинской сестры - 2017
 В Пензе состоялось торжественное мероприятие
 
2017-05-12
Маршрут № 68 будет обслуживаться автобусами большой вместимости
 С 15 мая 2017 года
 
2017-05-12
Юрий Ильин проконтролировал ремонт дорог
 В работе совещания приняли участие глава администрации Первомайского района Лидия Белякова
 
2017-05-12
В Ленинском районе началась работа по подготовке спортивных дворовых площадок к работе в летний период
 Готовимся к летним каникулам
 
2017-05-12
Клещи атакуют. Как защититься от клещей
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 

Новости партнеров
 
На сайте: 15ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru