72 саженца в честь 72-ой годовщины Победы

На 72 дерева больше стало в Парке Победы, расположенном на территории Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Дождливая погода не помешала участникам акции, посвящённой 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Среди них — Губернатор Иван Белозерцев: «День Победы — самый главный праздник для россиян! И хочется поблагодарить всех жителей Пензенской области, которые 9 мая приняли участие во всех праздничных торжествах. Особенно — в шествии «Бессмертного полка». По оценке специалистов, в этом году в нём прошло в два раза больше человек, чем в прошлом».

Первые сосны появились здесь год назад по инициативе регионального отделения Партии «Единая Россия». Тогда было высажено 71 дерево — как символ 71-ой годовщины. И так, прибавляя каждый раз по одному саженцу, единороссы намерены высадить здесь целую аллею.

«Посадка осуществляется в честь великого праздника, Дня Победы, и в память о героях Великой Отечественной войны. Думаю, что эта традиция будет продолжена, и здесь появится замечательный парк», — пояснил руководитель Фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области, Вадим Супиков.

Высаживать деревья в память о героях Великой Отечественной — уже традиция. Накануне Дня Победы и в первые дни после 9 мая представители разных общественных организаций, школьники и сотрудники государственных учреждений закладывают всё новые парки и аллеи.

«2017 год объявлен Годом Экологии, а Пенза всегда считалась одним из самых зелёных городов. Такие акции позволяют сохранить этот статус», — отметил участник акции, Даниил Кузнецов.

В этом году к акции присоединились и участники предварительного голосования за кандидатов в депутаты регионального Законодательного Собрания.