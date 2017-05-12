В Пензе ремонтируют дорогу на ул. Кулакова

Машины с трудом преодолевают оживленный перекресток . На улице Кулакова, на участке от Суворова до Пушкина – в самом разгаре работы по ремонту проезжей части. Подрядная организация срезала верхний слой дорожного полотна и готова приступить к укладке нового слоя асфальтобетона.

«Здесь предусматриваются работы по заделке трещин, устранению аварийных разрушений дорожного покрытия и замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний его слой будет состоять из щебеночно-мастичного асфальтобетона СМА-15», – сообщил директор департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.

Гарантия на верхний слой покрытия составляет 4 года, но, как утверждают специалисты, прослужит оно гораздо дольше. Современный материал более пластичен и устойчив к разрушению.

«Стоимость этого объекта 9 млн. 360 тыс. рублей. Срок его сдачи в большей степени будет зависеть от руководителя подрядной организации, который организует работы, но по графику – до 15 июня», – сказал Андрей Скрипкин.

Площадь работ на улице Кулакова – 10 тысяч 200 кв. метров. Одновременно в городе ремонтируют сразу несколько оживленных магистралей.

«Ведутся работы по улице Пушкина, Бекешской, Тепличной и на проспекте Строителей», – уточнил директор департамента ЖКХ г. Пензы.

На время ремонта перекрывать улицу Кулакова не планируют. Движение автотранспорта на ней сохранится.