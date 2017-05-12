СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Поездка по улице Строителей в Кузнецке закончилась для 41-летнего мужчины трагически. На своем автомобиле ВАЗ 21102 водитель решил съехать с дороги, в результате чего произошло опрокидывание машины.

«Водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Пассажир данного транспортного средства, мужчина 1977 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение»,- комментирует старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут выяснены истинные причины совершения ДТП.