НАЕЗД НА ДЕТЕЙ

В селе Чемодановка напротив дома № 5 по улице Фабричной произошло дорожно-транспортное происшествие.

«Водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 217230 допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Мальчика 2012 года рождения и девочку 2007 года рождения»,- комментирует старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова.

В результате ДТП детям была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены.