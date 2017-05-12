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НАЕЗД НА ДЕТЕЙ
Сегодня в Пензе
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В селе Чемодановка напротив дома № 5 по улице Фабричной произошло дорожно-транспортное происшествие.
«Водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 217230 допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Мальчика 2012 года рождения и девочку 2007 года рождения»,- комментирует старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова.
В результате ДТП детям была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены.
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