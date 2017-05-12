Убийство в СНТ «Дружба»

Сотрудниками полиции и следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели уроженца города Уфы Овсянникова Константина Сергеевича 1984 года рождения.

«Он был найден мёртвым 29 марта на территории Октябрьского района города Пензы в садоводческом товариществе «Дружба» 1 с признаками насильственной смерти»,- рассказал следователь следственного отдела Октябрьского района города Пензы следственного управления следственного комитета по Пензенской области, Михаил Юрмашев.

Сотрудниками полиции было установлено, что в конце марта он был задержан на территории Городищенского района за совершение мелкого хулиганства, но после оплаты штрафа был отпущен.

«Известно, что Овсянников с 2010 года не поддерживал связи с родственниками, вел бродяжнический образ жизни, передвигался автостопом»,-пояснил Михаил Юрмашев.

Также известно, что за несколько дней до гибели его видели на территории Мокшанского и Городищенского районов, передвигался он на попутном транспорте. 27 марта он был замечен в придорожном кафе «Милая роща» у М5 Урал.

«Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям Пензенской области, в первую очередь к водителям дальнобойщикам. Если у Вас есть, какая-либо информация, связанная с погибшим его личности, месте его жительства и о тех людях с кем общался, чем занимался, сообщите по телефону 598-601, 598-602, 47-77-31»,- добавил заместитель начальника отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе, Алексей Писарьков.