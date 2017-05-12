|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Убийство в СНТ «Дружба»
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Сотрудниками полиции и следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели уроженца города Уфы Овсянникова Константина Сергеевича 1984 года рождения.
«Он был найден мёртвым 29 марта на территории Октябрьского района города Пензы в садоводческом товариществе «Дружба» 1 с признаками насильственной смерти»,- рассказал следователь следственного отдела Октябрьского района города Пензы следственного управления следственного комитета по Пензенской области, Михаил Юрмашев.
Сотрудниками полиции было установлено, что в конце марта он был задержан на территории Городищенского района за совершение мелкого хулиганства, но после оплаты штрафа был отпущен.
«Известно, что Овсянников с 2010 года не поддерживал связи с родственниками, вел бродяжнический образ жизни, передвигался автостопом»,-пояснил Михаил Юрмашев.
Также известно, что за несколько дней до гибели его видели на территории Мокшанского и Городищенского районов, передвигался он на попутном транспорте. 27 марта он был замечен в придорожном кафе «Милая роща» у М5 Урал.
«Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям Пензенской области, в первую очередь к водителям дальнобойщикам. Если у Вас есть, какая-либо информация, связанная с погибшим его личности, месте его жительства и о тех людях с кем общался, чем занимался, сообщите по телефону 598-601, 598-602, 47-77-31»,- добавил заместитель начальника отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе, Алексей Писарьков.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru