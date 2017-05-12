Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 12 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
«Дорога жизни, любви и добра» +«Байкеры за безопасность!»
Сегодня в Пензе
 

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Детским центром «Спутник» в рамках проведения Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения, будет организована акция «Дорога жизни, любви и добра», направленная на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

На плакате под названием «Солнце не спешит, но не опаздывает и всем дарит тепло!» участники акции - дети, на заготовках, будут писать свои аргументы, пожелания взрослым, почему они не должны превышать скорость. 

Дети попробуют себя в роли водителей, покажут безопасное вождение на велосипедах и электромобилях. 

Кроме того к акции присоединятся байкеры, которые совместно с сотрудниками Госавтоинспекции обратятся к водителям и расскажут детям о Правилах дорожного движения, оставят свои пожелания всем участникам дорожного движения и сделают селфи с ребятами, призывая тем самым к соблюдению правил дорожного движения. 

Новость: Дмитрий Раткин 12 мая 2017
2017-05-12
Образцовая школа современного танца «Imprezza» отпразднует 5-летие коллектива на сцене Центра культуры и досуга
 За 5 лет существования коллектив многократно становился призёром всероссийских и международных конкурсов и фестивалей
 
2017-05-12
«Дорога жизни, любви и добра» +«Байкеры за безопасность!»
 Дети попробуют себя в роли водителей, покажут безопасное вождение на велосипедах и электромобилях
 
2017-05-12
Убийство в СНТ «Дружба»
Полицейские устанавливают причину смерти мужчины
 
2017-05-12
НАЕЗД НА ДЕТЕЙ
В Бессонновском районе в результате ДТП пострадали несовершеннолетние
 
2017-05-12
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
В Кузнецке погиб водитель в результате ДТП
 
2017-05-12
В Пензе ремонтируют дорогу на ул. Кулакова
Движение на участке перекрывать полностью не планируют
 
2017-05-12
72 саженца в честь 72-ой годовщины Победы
Пензенский Парк Победы пополнился новыми деревьями
 
2017-05-12
«Музыкальный вернисаж – 2017»
14 мая в Картинной галерее им. К. А. Савицкого состоится концерт камерного оркестра Пензенского колледжа искусств
 
2017-05-12
Против грязи и бездорожья
В Пензенской области пройдет "Трофи-Рубеж 2017"
 
2017-05-12
В Пензе перезахоронили солдата
Останки ефрейтора Ивана Крашенинникова похоронили в городе Никольске
 
2017-05-12
«Понять воду – значит понять Вселенную»
 Объявлен Всероссийский конкурс фильмов и роликов
 
2017-05-12
Выявлены несоответствия установленным требованиям качества лекарственного препарата «Хелсивит»
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-12
Всемирный день медицинской сестры - 2017
 В Пензе состоялось торжественное мероприятие
 
2017-05-12
Маршрут № 68 будет обслуживаться автобусами большой вместимости
 С 15 мая 2017 года
 
2017-05-12
Юрий Ильин проконтролировал ремонт дорог
 В работе совещания приняли участие глава администрации Первомайского района Лидия Белякова
 

Новости партнеров
 
На сайте: 21ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru