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«Дорога жизни, любви и добра» +«Байкеры за безопасность!»
Сегодня в Пензе
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Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Детским центром «Спутник» в рамках проведения Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения, будет организована акция «Дорога жизни, любви и добра», направленная на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. На плакате под названием «Солнце не спешит, но не опаздывает и всем дарит тепло!» участники акции - дети, на заготовках, будут писать свои аргументы, пожелания взрослым, почему они не должны превышать скорость. Дети попробуют себя в роли водителей, покажут безопасное вождение на велосипедах и электромобилях. Кроме того к акции присоединятся байкеры, которые совместно с сотрудниками Госавтоинспекции обратятся к водителям и расскажут детям о Правилах дорожного движения, оставят свои пожелания всем участникам дорожного движения и сделают селфи с ребятами, призывая тем самым к соблюдению правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Детским центром «Спутник» в рамках проведения Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения, будет организована акция «Дорога жизни, любви и добра», направленная на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
На плакате под названием «Солнце не спешит, но не опаздывает и всем дарит тепло!» участники акции - дети, на заготовках, будут писать свои аргументы, пожелания взрослым, почему они не должны превышать скорость.
Дети попробуют себя в роли водителей, покажут безопасное вождение на велосипедах и электромобилях.
Кроме того к акции присоединятся байкеры, которые совместно с сотрудниками Госавтоинспекции обратятся к водителям и расскажут детям о Правилах дорожного движения, оставят свои пожелания всем участникам дорожного движения и сделают селфи с ребятами, призывая тем самым к соблюдению правил дорожного движения.
Новость: Дмитрий Раткин 12 мая 2017
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