«Дорога жизни, любви и добра» +«Байкеры за безопасность!»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Детским центром «Спутник» в рамках проведения Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения, будет организована акция «Дорога жизни, любви и добра», направленная на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

На плакате под названием «Солнце не спешит, но не опаздывает и всем дарит тепло!» участники акции - дети, на заготовках, будут писать свои аргументы, пожелания взрослым, почему они не должны превышать скорость.

Дети попробуют себя в роли водителей, покажут безопасное вождение на велосипедах и электромобилях.

Кроме того к акции присоединятся байкеры, которые совместно с сотрудниками Госавтоинспекции обратятся к водителям и расскажут детям о Правилах дорожного движения, оставят свои пожелания всем участникам дорожного движения и сделают селфи с ребятами, призывая тем самым к соблюдению правил дорожного движения.