Образцовая школа современного танца «Imprezza» отпразднует 5-летие коллектива на сцене Центра культуры и досуга

Образцовая школа современного танца «Imprezza» (художественный руководитель Алёна Рябова) отпразднует 5-летие коллектива на сцене Центра культуры и досуга г. Пензы 14 мая. Артисты исполнят программу в 2-х отделениях «Движение к свету». В первом отделении концерта поклонники хореографии увидят танцевальный микс, во втором — одноактный хореографический спектакль «Память».

За 5 лет существования коллектив многократно становился призёром всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Поставил более 150 хореографических спектаклей, в частности, «Соло», «Линия жизни», «Тополя», «Квадрат моего мышления» и многие другие.

Начало концерта в 16.00.