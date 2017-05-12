|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Образцовая школа современного танца «Imprezza» отпразднует 5-летие коллектива на сцене Центра культуры и досуга
Сегодня в Пензе
|
Образцовая школа современного танца «Imprezza» (художественный руководитель Алёна Рябова) отпразднует 5-летие коллектива на сцене Центра культуры и досуга г. Пензы 14 мая. Артисты исполнят программу в 2-х отделениях «Движение к свету». В первом отделении концерта поклонники хореографии увидят танцевальный микс, во втором — одноактный хореографический спектакль «Память». За 5 лет существования коллектив многократно становился призёром всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Поставил более 150 хореографических спектаклей, в частности, «Соло», «Линия жизни», «Тополя», «Квадрат моего мышления» и многие другие.
Образцовая школа современного танца «Imprezza» (художественный руководитель Алёна Рябова) отпразднует 5-летие коллектива на сцене Центра культуры и досуга г. Пензы 14 мая. Артисты исполнят программу в 2-х отделениях «Движение к свету». В первом отделении концерта поклонники хореографии увидят танцевальный микс, во втором — одноактный хореографический спектакль «Память».
За 5 лет существования коллектив многократно становился призёром всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Поставил более 150 хореографических спектаклей, в частности, «Соло», «Линия жизни», «Тополя», «Квадрат моего мышления» и многие другие.
Новость: Дмитрий Раткин 12 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru