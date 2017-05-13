Начальник управления образования города Пензы Юрий Голодяев отчитался на заседании комиссии постоянной городской Думы по образованию об организации проведения летнего оздоровительного отдыха учащихся школ города. Исполняющий обязанности председателя городской Думы Иван Краснов поблагодарил начальника управления образования города Пензы Юрия Голодяева за доклад и высказал пожелание вместе с депутатами городской Думы посетить летние оздоровительные лагеря, чтобы на месте оценить уровень готовности лагерей отдыха к приему детей.



В летний период 2017 года планируется функционирование 2 муниципальных загородных оздоровительных лагерей: «Строитель» и «Юность». На подготовку к сезону в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы» на проведение ремонтных работ и монтаж оборудования предусмотрено 7 558,56 тыс. рублей, в т.ч. на о/л «Строитель» предусмотрено - 5 544,78 тыс. руб., на о/л «Юность» - 2 013,78 тыс. рублей

В целях подготовки лагерей к приему детей планируется проведение следующих работ: о/л «Строитель» лицензирование скважин питьевой воды; ревизия и ремонт водопроводной и канализационной системы; ремонт полов, замена внутренних дверей в корпусе №2; ремонт пищеблока (раздевалки, туалеты, лестничные клетки, частично обеденные залы); частичный ремонт бассейна. о/л «Юность»лицензирование скважин питьевой воды; ревизия водопроводной и канализационной систем; ремонт корпуса №2 (отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных блоков) с целью увеличения наполняемости лагеря. Ремонтные работы в лагерях «Строитель», «Юность» будут завершены до 25 мая 2017 года.

В отношении лагеря «Орленок» принято решение о его консервации в связи с необходимостью реконструкции и строительства новых корпусов. Управлением образования совместно с Управлением капитального строительства города Пензы подготовлено техническое задание для объявления аукциона на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство лагеря «Орленок», ориентировочный срок проведения торгов 2 квартал 2017 года на сумму 6 млн. рублей.

Управлением образования города Пензы приняты соответствующие меры к обеспечению в муниципальных загородных оздоровительных лагерях безопасных условий организованного отдыха и оздоровления детей.

Особое внимание уделяется антитеррористической безопасности. В целях выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности запланирован ремонт ограждений по периметру загородных лагерей, монтаж дополнительных наружных камер видеонаблюдения и системы оповещения. Договор на проведение работ заключен, к монтажным работам приступят 03.05.2017 г. В лагере «Строитель» установлены 8 наружных видеокамер планируется установить 6 видеокамер наружного наблюдения. Освещенность в лагерях соответствует предъявляемым нормам.

С целью обеспечения безопасности детей и охраны общественного порядка в муниципальных загородных лагерях предусмотрено круглосуточное дежурство, которое будет осуществляться сотрудниками частных охранных организаций (ЧОО) на договорных условиях. В настоящее время заключены договора с ООО ЧОО «Алекс» («Юность»), ООО ЧОО «Атланта-2» («Строитель»). В ночное время также будут дежурить патрули из числа работников лагерей.

В муниципальных лагерях «Строитель», «Юность» принимаются меры по выполнению требований пожарной безопасности. Проводится ревизия автоматической пожарной сигнализации, аварийно-эвакуационного освещения, испытание пожарных гидрантов и кранов; проводятся работы по огнезащитной пропитке деревянных конструкций, перезарядка огнетушителей.

В корпусах имеются поэтажные планы эвакуации, соответствующие требованиям пожарной безопасности, с указателями путей эвакуации. Первичными средствами пожаротушения лагеря обеспечены в полном объеме. Имеются источники противопожарного водоснабжения: о/л «Строитель» - бассейн, водоем, пожарные краны около каждого корпуса; о/л «Юность» - бассейн, пожарная емкость, пожарные краны. Расстояние до ближайшей пожарной части лагеря «Строитель» - 11 километров (р.п. Сурск), лагеря «Юность» - 15 километров. Лагерь «Юность» имеет прямую связь с ЕДДС города Пензы, лагерь «Строитель» имеет прямую связь с пожарной частью города Сурска.

Ежегодно перед открытием лагерей проводится противопожарное опахивание территории лагерей; подготавливаются подъездные пути, обеспечивающие беспрепятственный проезд спецтехники к водоемам и источникам противопожарного водоснабжения.

В лагерях имеется необходимая документация: пожарные декларации, оформленные и зарегистрированные в ОГПН; журналы инструктажа по пожарной безопасности, учета первичных средств пожаротушения, планы действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, списки телефонов экстренных служб, в т.ч. и по сотовой связи.

В течение летних каникул в лагере «Строитель» планируется проведение 3- х смен с общей наполняемостью 1500 человек. В лагере «Юность» планируется проведение 4-х смен с общей наполняемостью 1000 человек.

Согласно постановлению Администрации города Пензы от 02.02.2017 г. №148 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 14.01.2016 №19 «Об организации отдыха детей в каникулярное время на условиях софинансирования в 2016-2017 годах в рамках государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 №712-пП» родительская плата в 2017 году составляет 31% фактической стоимости путевки в загородные лагеря, но не превышающей 13845 рублей за одного ребенка в смену со сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул.

В текущем году с целью обеспечения прозрачности процедур для родителей (законных представителей) при получении путевок в загородные лагеря разработан сайт заявочной кампании на приобретение путёвок в загородные лагеря www.leto58.ru. Запись в электронную очередь стартовала с 10 февраля 2017 года. С 12 апреля 2017 года в районных администрациях города Пензы заключаются договоры между родителями, районными администрациями и организациями отдыха и оздоровления детей, и, после предъявления родителями/законными представителями квитанции об оплате родительской части стоимости путёвки, выдаются путёвки. Приём жителей города Пензы осуществляется в порядке очерёдности, установленной при регистрации в электронной очереди.

Учет желающих приобрести путевку в загородные лагеря за полную стоимость осуществляется в учреждениях дополнительного образования: ДДТ №1, Д(Ю)Ц «Спутник». За полную стоимость планируется оздоровить 503 ребенка.

Заезд первой смены планируется с 2 июня 2017 года в лагерь «Юность», с 7 июня в лагерь «Строитель».

В целях организации содержательного досуга детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях планируется проведение профильных смен по различным направлениям образовательной деятельности.

В летний период 2017 года в муниципальных загородных лагерях будут созданы все условия для качественного отдыха и оздоровления детей: пятиразовое питание, организация воспитательной работы через систему массовых мероприятий, работу кружков и спортивных секций, бассейнов и библиотек, деятельность детских объединений и клубов по интересам. в июне на базе 57 школ, 6880 детей; в июле на базе 5 школ, 320 детей.

Начало первой смены планируется с 1 июня 2017 года. Продолжительность каждой смены - 21 день. Питание детей будет осуществляться из расчета 100,00 рублей в день на одного ребенка. Родительская плата за путевку в лагерь составляет 777,00 рублей.

Для организации спортивно-массовой работы с детьми и подростками в период летних каникул учреждения образования располагают следующей материальной базой:

- плавательные бассейны - в 13 общеобразовательных учреждениях (СОШ № 11,12, 20, 36, 57, 58, 64, 66, 71, 74, 77, гимназия №42, лицей №73);

- физкультурно-оздоровительные комплексы - в 9 общеобразовательных учреждениях (лицей №2, гимназия №13, 42, СОШ №30, 32, 59, 67, 71, 74)

- искусственные футбольные поля - в 9 общеобразовательных учреждениях (лицей №2, гимназия №13, СОШ №№19, 27 46, 58, 66, 71, 75/62);

- спортивные залы - в 67 общеобразовательных учреждениях;

- тренажерные залы - в 35 образовательных учреждениях;

- теннисные корты - в СОШ № 46, 71, 64.

В период летних каникул в рамках реализации проекта «Учусь плавать» продолжится обучение детей плаванию, для организации работы с детьми и подростками в бассейнах общеобразовательных учреждений планируется работа секций и организация платных услуг.

Спортивные объекты будут работать под руководством учителей физкультуры, тренеров детско-юношеских спортивных школ, педагогов- организаторов в режиме до 21.00, согласно утвержденному руководителями общеобразовательных учреждений расписанию.

На спортивных площадках предусмотрена работа спортивных секций, проведение подвижных игр, дружеских встреч и соревнований по различным видам спорта.

В физкультурно-оздоровительных комплексах города планируется работа секций по футболу, большому теннису, настольному теннису, атлетической гимнастике, волейболу, баскетболу, аэробике.

В трудовой практике примут участие 19270 обучающихся 5-8, 10 классов (230 трудовых бригад). Школьники примут участие в благоустройстве территории, в рамках операции «Забота» окажут помощь пожилым людям на дому.

На постоянном контроле Управления образования города Пензы и общеобразовательных учреждений находится организация свободного времени детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2017 году в общеобразовательных учреждениях города Пензы обучается 47335 несовершеннолетних, из них на профилактическом учете состоят 461 учащихся: на учете в ПДН - 209 учащихся, на внутришкольном учете - 252 учащихся. В базе ДЕСОП состоят 158 семей, в них воспитываются 185 детей и подростков.

Новость: Администрация города Пензы 13 мая 2017