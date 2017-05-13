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 Суббота, 13 мая 2017
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Губернатор принял участие в общественной акции по высадке саженцев на Аллее Победы
Сегодня в Пензе
 

Начало инициативе, посвящённой 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, положено в прошлом году, когда в Пензе был создан новый сквер и высажено 71 дерево. К акции этого года, соответственно, было заготовлено 72 хвойных саженца – по количеству лет, прошедших с 9 мая 1945 года. 

Высадку новых деревьев на Аллее Победы рядом со зданием федерального кардиоцентра вместе с главой региона поддержали активисты-общественники, депутаты, участники предварительного голосования. Несмотря на неблагоприятную погоду, акция собрала достаточно большое количество участников. 

По мнению главы Пензенской области, инициатива увековечения памяти о Победе путём создания городских объектов с зелёными насаждениями должна найти продолжение не только на территории областного центра, но и муниципальных районов области, стать ежегодной. 

«День Победы – это самый главный праздник для всех россиян. Пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить жителей Пензенской области за участие 9 мая в шествии Бессмертного полка. В этом году, даже вопреки прохладной погоде, в 2-2,5 раза больше было количество участников этой акции, состоявшейся в городах и районах нашего региона», - напомнил глава областной исполнительной власти в ходе интервью представителям средств массовой информации.

«Это сохранение священной памяти о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, и я как губернатор это приветствую», - подчеркнул он.

Возвращаясь к теме создания и расширения Аллеи Победы, Иван Белозерцев также отметил, что в текущем году акция по озеленению города имеет особый смысл.

«2017-й объявлен Президентом Российской Федерации Годом экологии. И мы должны особое внимание обратить на решение экологических проблем. В частности, это касается вопроса утилизации мусора на территории региона. Сегодня мы готовим проект и подыскиваем инвестора, который построил бы как минимум один завод по переработке мусора», - поделился планами глава областной исполнительной власти. 

«Мы поставили перед собой задачу в каждом районе благоустраивать парки и скверы, создавать новые зоны отдыха, высаживая как можно больше деревьев», - сообщил он, призвав всех жителей Сурского края присоединиться к процессу озеленения своих территорий.

«Нам нужно не разрушать, а созидать. Пройдёт время, поднимутся эти деревья, будут радовать наших граждан, и они будут благодарны», - резюмировал губернатор.

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