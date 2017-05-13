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Губернатор принял участие в общественной акции по высадке саженцев на Аллее Победы
Сегодня в Пензе
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Начало инициативе, посвящённой 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, положено в прошлом году, когда в Пензе был создан новый сквер и высажено 71 дерево. К акции этого года, соответственно, было заготовлено 72 хвойных саженца – по количеству лет, прошедших с 9 мая 1945 года.
Начало инициативе, посвящённой 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, положено в прошлом году, когда в Пензе был создан новый сквер и высажено 71 дерево. К акции этого года, соответственно, было заготовлено 72 хвойных саженца – по количеству лет, прошедших с 9 мая 1945 года.
Новость: Правительство Пензенской области 13 мая 2017
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