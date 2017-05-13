В Железнодорожном районе проверили дворовые площадки

Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов совместно с представителем Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Дмитрием Маликовым проверили готовность спортивных дворовых площадок к работе в летний период 2017 года.

В ходе рабочей поездки было осмотрено 24 площадки (для игры в волейбол, футбол, стритбол, ВМХ-трасса).

По итогам комиссионного выезда было принято решение 19 мая 2017 года провести акцию по благоустройству на спортивной площадке, расположенной по ул. Жемчужная, 30. В ней примут участие сотрудники и волонтеры Молодежного центра «Орион», автономной некоммерческой организации Центр содействия развитию физической культуры и спорта «Лидер», учащихся МБОУ СОШ № 47, работники близлежащих предприятий жилищно-коммунального хозяйства.