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В Железнодорожном районе проверили дворовые площадки
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов совместно с представителем Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Дмитрием Маликовым проверили готовность спортивных дворовых площадок к работе в летний период 2017 года. В ходе рабочей поездки было осмотрено 24 площадки (для игры в волейбол, футбол, стритбол, ВМХ-трасса). По итогам комиссионного выезда было принято решение 19 мая 2017 года провести акцию по благоустройству на спортивной площадке, расположенной по ул. Жемчужная, 30. В ней примут участие сотрудники и волонтеры Молодежного центра «Орион», автономной некоммерческой организации Центр содействия развитию физической культуры и спорта «Лидер», учащихся МБОУ СОШ № 47, работники близлежащих предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов совместно с представителем Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Дмитрием Маликовым проверили готовность спортивных дворовых площадок к работе в летний период 2017 года.
В ходе рабочей поездки было осмотрено 24 площадки (для игры в волейбол, футбол, стритбол, ВМХ-трасса).
По итогам комиссионного выезда было принято решение 19 мая 2017 года провести акцию по благоустройству на спортивной площадке, расположенной по ул. Жемчужная, 30. В ней примут участие сотрудники и волонтеры Молодежного центра «Орион», автономной некоммерческой организации Центр содействия развитию физической культуры и спорта «Лидер», учащихся МБОУ СОШ № 47, работники близлежащих предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Новость: Администрация города Пензы 13 мая 2017
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