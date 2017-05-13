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 Суббота, 13 мая 2017
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Формирование нового состава Общественной палаты Пензенской области завершено
Сегодня в Пензе
 

Члены Общественной палаты, ранее утвержденные губернатором и Законодательным Собранием региона, определили еще одиннадцать членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

В состав регионального совещательного органа вошли:

Антонова Ольга Борисовна, директор общественной организации «Пензенский союз потребителей  (городской)»,         

Беляков Дмитрий Анатольевич, председатель правления детской автономной некоммерческой организации «Детская лига плавания «Поволжье»,

Богородицкий Алексей Андреевич, заместитель председателя совета ассоциации «Юристы за гражданское общество»,

Казаров Олег Евгеньевич,  директор благотворительного фонда поддержки и развития хоккея города Кузнецка, 

Колобов Артем Анатольевич, руководитель регионального штаба Пензенского регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды»,       

Кудинова Светлана Петровна, директор Центра технологического обучения г. Пензы,

Кузнецова Екатерина Анатольевна, директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр образования «Интеллект-Пенза»,

Миронов Алексей Юрьевич,  директор средней общеобразовательной школы № 9 г. Пензы,          

Мурашов Дмитрий Юрьевич, ученый секретарь Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова,          

Холзинев Владимир Николаевич, председатель правления Пензенской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»,

Шелковой Евгений Леонидович, заместитель директора по воспитательной работе  средней общеобразовательной школы № 218 города Заречного.

Таким образом, Общественная палата Пензенской области пятого состава полностью сформирована и состоит из 33 членов.

В июне текущего года планируется провести первое заседание региональной палаты, в ходе которого будут избраны ее председатель и руководящие органы.

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