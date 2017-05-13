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 Суббота, 13 мая 2017
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«Храни тепло родного очага»
Сегодня в Пензе
 

В преддверии Международного Дня семьи в Пензе организовали городской праздник «Храни тепло родного очага». Мероприятие, на которое были приглашены многодетные семьи и семьи, состоящие на учете в Центрах социального обслуживания города, прошло в Многофункциональном молодежном центре Пензенской области в пятницу, 12 мая. В качестве почетных гостей на празднике присутствовали глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, заместитель главы администрации Владимир Попков, начальник Социального управления города Ирина Федонина и другие официальные лица.

Перед началом концертной программы на втором этаже центра работала выставка-презентация учреждений социального обслуживания населения города Пензы. Там же были организованы консультации специалистов по вопросам социальной поддержки семей с детьми.

Обращаясь с праздничными поздравлениями к собравшимся, глава исполнительной власти города Пензы отметил роль семьи в современном обществе и работу муниципалитета, направленную на укрепление ее института. 

– Проведение социальной и демографической политики в городе дает положительные результаты – наблюдается тенденция роста рождаемости. Если в 2011 году родилось 5202 ребенка, то в 2016 году – 5949 детей, – подчеркнул Виктор Кувайцев.

– Выросло и количество многодетных семей. Так, в 2009 году в городе проживало 800 многодетных семей, воспитывающих 2605 детей, на сегодняшний день их количество составляет уже 1796, в них воспитывается около шести тысяч детей, – добавил он.

За большой вклад в воспитание детей  многодетным семьям Виктор Николаевич лично вручил благодарность Главы администрации города Пензы, цветы и памятные подарки.

В настоящее время в областном центре создана целая система социальной поддержки. Назначаются различные виды пособий семьям с детьми. К примеру, три тысячи детей первого-второго года жизни из малообеспеченных и многодетных семей получают специальные молочные продукты и продукты дополнительного питания. На эти цели в бюджете заложено 60 млн рублей. Кроме того, реализуются программы, направленные на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. На данный момент в учреждениях социального обслуживания населения Пензы получают различные виды социальной помощи и услуг более 13 тысяч семей, в которых воспитывается более 22 тысяч детей. Поддерживая многодетные семьи, муниципалитет с 2011 года реализует программу по их обеспечению земельными участками. За указанный период 781 семья получила земельный участок.

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