Реализация мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности

Заседание межведомственной комиссии при Правительстве Пензенской области по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности под председательством вице-губернатора Валерия Савина состоялось в региональном министерстве здравоохранении в пятницу, 12 мая.

Основными темами обсуждения межведомственной комиссии стали результаты проведенной работы по сокращению количества отравлений алкоголем жителей муниципальных образований, уменьшение уровня заболеваемости хроническим алкоголем, а также деятельность медико-социальных групп в Каменском и Спасском районах.

«Указанные направления являются социально важными. И от результатов данной работы зависит уровень развития районов, а в целом и всей Пензенской области. Если применяемые методы не приносят нужного эффекта, то необходимо внедрять другие формы», - обратился Валерий Савин по видеоконференцсвязи к главам районов.

Главная задача - добиться снижения смертности населения трудоспособного возраста в каждом районе области, отметил вице-губернатор. При этом необходимо уделить внимание организации работы по трудоустройству жителей районов. Проводить в полном объеме диспансеризацию и информирование населения о профилактике различных заболеваний.

В ходе межведомственной комиссии обсудили и организацию мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций на территории Пензенской области.

«На данный момент акарицидная обработка лесопарковых зон проведена в Пензе, Заречном и Кузнецке. Аналогичные мероприятия также запланированы в Неверкинском, Белинском, Кузнецком и других районах Пензенской области», - доложил Михаил Баев, - начальник отдела эпидемиологического надзора Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.

Участники заседания также затронули тему результатов проведения мониторинга работы электронной регистратуры в медицинских учреждениях региона. По общему мнению, необходимо продолжить работу по улучшению доступности данной системы для жителей Пензенской области.