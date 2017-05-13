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Реализация мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности
Сегодня в Пензе
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Заседание межведомственной комиссии при Правительстве Пензенской области по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности под председательством вице-губернатора Валерия Савина состоялось в региональном министерстве здравоохранении в пятницу, 12 мая. Основными темами обсуждения межведомственной комиссии стали результаты проведенной работы по сокращению количества отравлений алкоголем жителей муниципальных образований, уменьшение уровня заболеваемости хроническим алкоголем, а также деятельность медико-социальных групп в Каменском и Спасском районах. «Указанные направления являются социально важными. И от результатов данной работы зависит уровень развития районов, а в целом и всей Пензенской области. Если применяемые методы не приносят нужного эффекта, то необходимо внедрять другие формы», - обратился Валерий Савин по видеоконференцсвязи к главам районов. Главная задача - добиться снижения смертности населения трудоспособного возраста в каждом районе области, отметил вице-губернатор. При этом необходимо уделить внимание организации работы по трудоустройству жителей районов. Проводить в полном объеме диспансеризацию и информирование населения о профилактике различных заболеваний. В ходе межведомственной комиссии обсудили и организацию мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций на территории Пензенской области. «На данный момент акарицидная обработка лесопарковых зон проведена в Пензе, Заречном и Кузнецке. Аналогичные мероприятия также запланированы в Неверкинском, Белинском, Кузнецком и других районах Пензенской области», - доложил Михаил Баев, - начальник отдела эпидемиологического надзора Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области. Участники заседания также затронули тему результатов проведения мониторинга работы электронной регистратуры в медицинских учреждениях региона. По общему мнению, необходимо продолжить работу по улучшению доступности данной системы для жителей Пензенской области.
Заседание межведомственной комиссии при Правительстве Пензенской области по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности под председательством вице-губернатора Валерия Савина состоялось в региональном министерстве здравоохранении в пятницу, 12 мая.
Основными темами обсуждения межведомственной комиссии стали результаты проведенной работы по сокращению количества отравлений алкоголем жителей муниципальных образований, уменьшение уровня заболеваемости хроническим алкоголем, а также деятельность медико-социальных групп в Каменском и Спасском районах.
«Указанные направления являются социально важными. И от результатов данной работы зависит уровень развития районов, а в целом и всей Пензенской области. Если применяемые методы не приносят нужного эффекта, то необходимо внедрять другие формы», - обратился Валерий Савин по видеоконференцсвязи к главам районов.
Главная задача - добиться снижения смертности населения трудоспособного возраста в каждом районе области, отметил вице-губернатор. При этом необходимо уделить внимание организации работы по трудоустройству жителей районов. Проводить в полном объеме диспансеризацию и информирование населения о профилактике различных заболеваний.
В ходе межведомственной комиссии обсудили и организацию мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций на территории Пензенской области.
«На данный момент акарицидная обработка лесопарковых зон проведена в Пензе, Заречном и Кузнецке. Аналогичные мероприятия также запланированы в Неверкинском, Белинском, Кузнецком и других районах Пензенской области», - доложил Михаил Баев, - начальник отдела эпидемиологического надзора Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.
Участники заседания также затронули тему результатов проведения мониторинга работы электронной регистратуры в медицинских учреждениях региона. По общему мнению, необходимо продолжить работу по улучшению доступности данной системы для жителей Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 13 мая 2017
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