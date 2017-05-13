Продолжаются работы по покосу травы в Ленинском районе

В Ленинском районе прошли работы по благоустройству территорий, в которых приняли участие управляющие компании и муниципальные предприятия. Так, очищены территории, прилегающие к контейнерным площадкам по улицам Красная, 67, Лермонтова, 13, Бакунина, 139. Вывезены ветки от дома № 43 по улице Набережная реки Мойки. Продолжаются работы по покосу травы. Приведены в порядок территории на перекрестке улиц Кулакова и Суворова, в сквере Дениса Давыдова, площади Ленина, улицах Славы, набережная реки Суры, Суворова, 148, 154, Ворошилова, 5. Предприятия по обслуживанию жилого фонда обновили детские площадки и завезли песок по адресам улица 8 Марта, 17, 27Б, Карпинского, 25, 35, 45, 47. Кроме того, организована работа по вывозу мусора с улицы Кольцова. На полигон по утилизации вывезено 8 куб. м. мусора

Новость: Администрация города Пензы 13 мая 2017